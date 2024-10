Elezioni CB6 Toscana: tutti i risultati e gli eletti

Grosseto: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud comunica i risultati delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea consortile.

“Il primo aspetto da sottolineare è senz’altro quello della grande partecipazione, garantita da tutto il personale dell’ente – riflette il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Fabio Bellacchi – abbiamo raggiunto un’affluenza veramente importante, che gratifica l’impegno al servizio della comunità, ci fa capire che il consorzio è cresciuto negli anni e che il nostro lavoro è ormai riconosciuto come fondamentale per il territorio”. “Nel massimo rispetto di tutte le liste e dei candidati – aggiunge il presidente – da agricoltore non posso poi che rilevare come i membri eletti nell’assemblea siano tutti espressioni del mondo agricolo. Questo è un bel segnale e una garanzia per il settore”.





Il direttore generale dell’ente, Fabio Zappalorti, evidenzia invece il grande impegno di Cb6 per affrontare le elezioni: “E’ doveroso ringraziare i dipendenti per lo sforzo profuso nell’ultimo periodo – afferma il dg – il consorzio ha cercato di garantire a tutti i cittadini di poter esprimere il proprio voto arrivando ad aprire 52 seggi nell’ultima giornata, su un territorio vastissimo che comprende la quasi totalità della provincia di Grosseto e buona parte della provincia di Siena”. “Questo obiettivo che ci eravamo dati è sicuramente stato raggiunto – rileva Zappalorti – e la lunga settimana elettorale rappresenta un esempio di professionalità e trasparenza del nostro ente che ha garantito un ottimo servizio agli elettori”.

Sezione 1



Bonifica Amica 1.688 voti: Fabio Fabbri 281, Gerardo Calabassi 206, Gianni Bellini 107, Simona Anca Maria Nica 243, Laura Adorni Sbrana 303.

Acqua e territorio 667: Lorenzo Rossi 542, Giacomo Tuliani 41, Riccardo Albanesi 6, Giuliano Dragoni 27, Giacomo Bartolommei 5.

Insieme per la bonifica 569: Daniela Morosini 255, Gabriele Carapelli 66, Giulia Vegni 146, Luca Pecci 32, Stefano Fini 36.

Insieme per il territorio 1.147: Giampiero Cresti 83, Andrea Bambini 34, Luigi Farina 65, Fabrizio Volpi 94, Felicia Ammendola 33, Fabio Rosso 598.

Sezione 2

Agricoltori custodi del territorio 738: Michele Angeli 516, Barbara Duchi 11, Andrea Mazzanti 56, Marco Grechi 68, Marco Dotti 16, Francesco Campo 19 .

Insieme per il territorio 921: Edoardo Donato 45, Enrico Rabazzi 508, Claudio Capecchi 68, Martina Beltrami Clerici Rusconi 41, Luigi Fanciulli Del Casino 11, Franco Guerri 38.

Bonifica Amica 1.071: Federico Vanni 350, Riccardo Colasanti 149, Alessandro Gonzi 8, Stefano Serafini 89, Alessandro Passerotti 39.

Sezione 3

Insieme per il territorio 293: Ariane Elizabeth Lotti 50, Roberto Olivelli 38, Danilo Nocciolini 12, Giorgio Franci 34, Guido Pallini 58, Moreno Bernardini 11, Iacopo Giannuzzi Savelli 17.

Bonifica Amica 192: Lubiano Balotti 39, Lorenzo Pavone 34, Angelo Riforgiato 4, Pietro Bartalini 20, Domenico Tocchi 29.

Questi gli eletti.

Sezione 1

Bonifica Amica: Laura Adorni Sbrana, Fabio Fabbri, Simona Anca Maria Nica, Gerardo Calabassi.

Insieme per il territorio: Fabio Rosso.

Sezione 2

Bonifica Amica: Federico Vanni, Riccardo Colasanti, Stefano Serafini, Alessandro Passerotti.

Insieme per il territorio: Enrico Rabazzi.

Sezione 3

Insieme per il territorio: Guido Pallini, Ariane Elizabeth Lotti, Roberto Olivelli, Giorgio Franci.

Bonifica Amica: Lubiano Balotti.