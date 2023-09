Cultura Ecco i nuovi orari per il periodo autunnale al MuVet 15 settembre 2023

15 settembre 2023 107

107 Stampa

Redazione

Vetulonia: Al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia cambia l’orario di apertura. Dal 16 settembre al 31 ottobre entra in vigore l’orario autunnale, e il Museo sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00. I lunedì non festivi il museo rimarrà chiuso al pubblico.

Questi gli eventi al Museo, fino al 22 settembre: Domenica 17 settembre ore 11.00 Visita guidata alla mostra temporanea “Corpo a corpo” in compagnia delle archeologhe del nostro Staff con ingresso ridotto. Prenotazione gradita Martedì 19 settembre ore 18.00 Conferenza incontro “La cura del corpo dell’atleta” con i rappresentanti del Nucleo Tutela della Guardia di Finanza di Roma sul tema della cura del corpo dell’atleta, raccontato attraverso una selezione di contenitori di unguenti e balsami profumati, che fanno da pendant nell’esposizione a uno strigile in bronzo restituito dalle necropoli etrusche di Vetulonia. Evento gratuito. Venerdì 22 settembre ore 17.00 “Agli Albori dello Sport” laboratorio didattico per bambini, famiglie e adulti a cura del Parco di archeologia sperimentale “Gli Albori”. Ci attende un viaggio nel passato che dalla più antica ars venatoria ci condurrà fino alla nascita delle diverse discipline sportive attraverso un racconto straordinario e attraverso gli strumenti, archi, pesi, giavellotti, scarpe, guantoni, degli atleti dell’Antichità. Evento gratuito. Gradita la prenotazione. Seguici





