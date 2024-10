Eccellenze dello sport, premiati in consiglio comunale due giovani campioni della vela e nuoto

Premiato il Ct della nazionale di nuoto pinnato, l'orbetellano Andrea Bartolini

Orbetello: Durante l'ultimo consiglio comunale, il capogruppo di maggioranza, Ivan Poccia, come primo atto da delegato allo sport, ha consegnato tre riconoscimenti per gli eccellenti risultati sportivi a Gabriele Lizzulli, campione della vela, a Jacopo Bianchi, campione di nuoto pinnato, e al Ct della nazionale di nuoto pinnato, l'orbetellano Andrea Bartolini.

«A Gabriele Lizzulli – si legge nelle motivazioni del riconoscimento attribuito dal sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti - per gli eccellenti risultati ottenuti nell'annata sportiva anno 2024 con spirito di abnegazione e sacrificio, non comuni per una atleta della Sua giovane età. La sua grinta e la sua voglia di alzare sempre di più l'asticella in uno sport, come quello della vela che non ammette errore, l'hanno portato a conseguire numerosi titoli a livello nazionale, ad essere protagonista in competizioni Europee fino ad arrivare alla strepitosa medaglia di Bronzo ai Mondiali della World Championship Open Skif, guadagnandosi nel circuito il soprannome di "Nanetto Malefico", proprio per la sua tenacia, imprevidibilità ed eccellente perizia marinaresca. Un tributo che l'Amministrazione Comunale riconosce al giovanissimo Gabriele per aver portato nel mondo il nome della città di Orbetello, la quale città è orgogliosa tutta».

Dopo il giovanissimo Gabriele, che gareggia tra gli under 12, è stata la volta di Jacopo Bianchi, che ha partecipato ai mondiali di Marsiglia nella categoria under 18: «A Jacopo Bianchi- si legge nelle motivazioni del riconoscimento - per gli eccellenti risultati ottenuti al XXII Campionato Mondiale di nuoto pinnato in acque libere il 25/28 settembre 2024. Nella fattispecie partecipava alla gara 600 metri monopinna under 18, nonché alla staffetta 4x1000, m. 1000 monopinna e m. 1000 bipinne, conquistando ottimi piazzamenti in tutte le discipline e, soprattutto, conquistava due splendide medaglie di bronzo nella m. 600 e nella staffetta 4x1000. Un risultato straordinario impreziosito dall' averle conquistate in un Mondiale rappresentato da n. 350 atleti provenienti da tutto il Mondo, dimostrando una non comune capacità tecnico sportiva ed una preparazione atletica e mentale non comuni in atleti in giovane età. Un tributo che l'Amministrazione Comunale riconosce al giovane Jacopo per aver portato nel mondo il nome della città di Orbetello, la quale città è orgogliosa tutta».

In ultimo, il riconoscimento è stato consegnato ad Andrea Bartolini, Ct della nazionale italiana di nuoto pinnato, da sempre un'icona dello sport lagunare: «Ad Andrea Bartolini - si legge nelle motivazioni del riconoscimento - per gli eccellenti risultati ottenuti al XXII Campionato Mondiale di nuoto pinnato in acque libere il 25/28 settembre 2024 in qualità di C.T. della Nazionale di nuoto pinnato. Nella fattispecie, nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli, riusciva con i suoi atleti ad impreziosire il Medagliere Azzurro con la conquista di cinque strepitose medaglie di cui due d'oro e tre di bronzo. Splendido esempio di competenza professionale, tenacia e non comuni doti umane, hanno fatto di Andrea un punto di riferimento nello sport Orbetellano e Nazionale. Un tributo che l'Amministrazione Comunale riconosce per aver portato lustro nel Mondo al nome della città di Orbetello, la quale città è orgogliosa tutta».

«Sono orgoglioso che al primo consiglio comunale utile, come primo atto da delegato allo sport - sottolinea il consigliere delegato, Ivan Poccia, a cui è stata affidata di recente la delega – abbia avuto l'opportunità di premiare questi due giovani atleti che hanno brillato in contesti mondiali, due eccellenze dello sport lagunare del presente che sono una grande promessa anche per il futuro, ognuno nel suo sport specifico, per la loro giovane età. Inoltre, il riconoscimento consegnato ad Andrea Bartolini, ormai un’icona dello sport Orbetellano e nazionale e che ricopre con grande orgoglio per la città di Orbetello la carica di Ct della Nazionale di nuoto pinnato, ha per me un profondo significato di riconoscenza per tutto ciò che ha fatto per intere generazioni di orbetellani».