E' sempre Rose Pigre il primo superyacht ad arrivare all'Argentario

Monte Argentario: E' arrivato per primo anche quest'anno nelle banchine di Porto Santo Stefano il super yacht Rose Pigre atterrato al molo Garibaldi del porto del Valle e Artemare Club lo ha documentato per i media e per il suo archivio storico.

Il super yacht Rose Pigre è da anni il primo di queste importanti dimensioni ad attraccare all'Argentario ed è molto amato dai residenti per aver l’equipaggio quasi tutto santostefanese, con al comando Maurizio Amato. Racconta il comandante Daniele Busetto, che scrive di nautica da più di trent'anni per i più importanti media nazionali e non solo, che Rose Pigre, acronimo con i nomi dei familiari dell’armatore, precedentemente chiamato Odyssey, è lungo 45 metri circa costruito da Royal Denship in Danimarca, il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa nave da diporto sono opera di Diana Yacht Design, i lussuosi interni progettati da Rune Design.

Ad Artemare Club piace ricordare che Rose Pigre è anche l'ultimo super yacht a lasciare l'Argentario a fine stagione estiva rimanendo fino all'autunno inoltrato a Porto Santo Stefano.