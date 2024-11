È scattato il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia

Piombino: Non poteva iniziare che con un protagonista internaziole, Beniamin Khorhala al volante della Hyundai I20 N. Il driver finnico non deluso le aspettative mettendo in vetrina la su finnico la classe involandosi nel successo finale nella vernissage di apertura.

Grande pubblico e grande entusiasmo vedere sfrecciare i bolidi. Il driver ha dato semplicemente in serata di grazia candidandosi dopo quanto a fatto vedere per il successo finale nella 9° edizione del Rally delle Colline Metallifere-7°Memorial Leonardo Tucci.

Alle spalle del pilota finlandese, si sono messi in luce Vargiu (Skoda Fabia Evo), Senigagliesi (Citron C3), Tucci (Skoda Fabia Rs).

Terminato il primo “assaggio” vetture in parco chiuso per ripartire, sabato mattina, per e restanti prove speciali. La prima, Sassetta, con la gara si concluderà alle ore 16,55 con l'arrivo in Corso Italia.

(foto Maremmacorse)