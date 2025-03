E' partita la 60^ Tirreno Adriatico

Lido di Camaiore: E' partita la 60esima gara della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 10 al 16 marzo e organizzata da RCS Sporte, come accade dal 2022, è una cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore a dare il via a una Corsa dei Due Mari molto attesa vista la folta presenza di corridori di spicco. Due dei nomi più attesi di oggi sono Filippo Ganna, vincitore a Lido di Camaiore nel 2022 e nel 2023, e Juan Ayuso, che l'anno scorso è riuscito ad avere la meglio dell'ex campione del mondo della specialità.

Il primo corridore a partire è stato Christopher Hamilton (Team Picnic PostNL) (foto cover) alle 12.45. L'ultimo corridore a partire sarà Nairo Quintana (Movistar Team) alle 15.32.