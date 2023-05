È morta Maria Giovanna Maglie!

Il ricordo per MaremmaNews di Maria Francesca Aramini

Grosseto: «Il mondo del giornalismo perde un esempio di onestà intellettuale. Quello del giornalista è un lavoro bellissimo perché dovrebbe essere la voce di che non ce l’ha, un megafono per idee e ideali, purtroppo spesso è solo un megafono per la faziosità. Ma lei (Maria Giovanna Maglie) no, lei non è mai scesa a compromessi, con chiarezza e proprietà di linguaggio ha sempre dato al giornalismo un aurea di vera deontologia professionale. Intelligente, non ha mai accettato di far parte del coro e con professionalità ha commentato la nostra politica. Esempio per tanti giornalisti che come me non avrà mai la fortuna di elevarsi al suo livello.

Addio Maria Giovanna, ci mancherai e non ti dimenticheremo mai. Ora riposerai nel paradiso dei giusti e noi cercheremo di continuare il tuo cammino con umiltà, e tu, per me e per altri, continuerai a essere la guida per la strada di un giornalismo serio e competente».







(foto dal profilo Facebook di Maria Giovanna Maglie)