E’ Massimo Silva il nuovo mister dell’Us Grosseto

Ufficializzato oggi pomeriggio presso il Centro sportivo di Roselle. Anticipazione anche sul nuovo sponsor tecnico che sarà “Kappa TeamWear”



Roselle: Sarà Massimo Silva a sedere sulla panchina dell’Us Grosseto in questa stagione sportiva che sta per iniziare. “Attualmente siamo in serie D – ha detto il presidente Nicola Di Matteo. - Ma se dovesse arrivare il ripescaggio, noi saremo pronti”.





Massimo Silva ha già allenato il Grosseto con Camilli alcuni anni fa. “La squadra - prosegue il presidente - è ancora da fare, ma chi stiamo muovendo”. “Della “vecchia” rosa forse rimarranno 2/3 elementi, l’intenzione è quella di rifondare nuovamente la squadra”.





“Cercheremo di lavorare al meglio per società, squadra e città”, precisa il DG Pierluigi Petriola. Quindi, per mister Silva è un ritorno tra i biancorossi. “Abbiamo previsto, - dice il neo mister - l’innesto di almeno sei giocatori della primavera: Columbu, Veronesi, Rotondo, Di Bonito, Battistoni e Tiberi”. "Il modulo che preferisco, - conclude Silva è quello di giocare a 3 dietro, così da avere più potenziale per l’attacco”.

“Mi sono visto con i ragazzi della Primavera. - dice il direttore sportivo Umberto Quistelli - Ragazzi motivati, che entreranno a far parte della prima squadra. Giovani con grandi potenzialità dei quali sono convinto che faranno bene”. Con Silva, l’allenatore in seconda sarà Pino Murgia, mentre l’allenatore dei portieri è Gilberto Vallesi. Mach-Analyst: Vincenzo Rodia.