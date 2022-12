E' iniziato il countdown per il Natale 2022

Montefiascone: Il countdown per il Natale 2022 organizzato da Comune di Montefiascone e Associazioni locali con il contributo della Regione Lazio dice -3. Si inizierà nella mattinata dell’Immacolata presso il Monastero delle Benedettine con apertura mercatini artigianali sale interne del Monastero per proseguire nel primo pomeriggio alla Rocca De Papi con l’evento “Svelare Montefiascone” passeggiata sulle tracce di Antonio San Gallo il giovane a cura del Dottor Renato Trapè.

Evento clou alle ore 18.00 presentatoci ufficialmente dalla locale Sezione Pro Loco: “La Rocca dei Papi di #Montefiascone”, sottolineano “sede del museo dell’Architettura di Antonio da Sangallo il Giovane, antica fortezza del XII secolo, diventa la sede straordinaria di #Wine&jazzEstEstEst!!!. Vi aspettiamo giovedì 8 dicembre alle ore 18:00 con la Piccadilly Band swing/jazz & soul. La musica diventa il tramite per parlare, per stare insieme per condividere un territorio con il resto del mondo, l'intento vuole essere quello di deliziare gli ospiti, con le note “gusto-olfattive” del vino e del Jazz. Verremmo guidati nella degustazione dall’esperta conoscitrice dell’enologia locale Alessandra Di Tommaso collaboratrice del "Carlo Zucchetti Il Giornale Enogastronomico con il Cappello.

La creatività della band permette di eseguire melodie di altri tempi in veste attuale ed originale, offrendo di volta in volta performance differenti e vivaci, riuscendo ad appassionare e coinvolgere un pubblico eterogeneo grazie all’immediatezza e all’originalità della musica improvvisata. Swing frizzante e coinvolgente, Jazz istintivo e attraente! Il loro obiettivo è quello di ripercorrere, rielaborandolo, un percorso musicale costellato di brani famosi, presi da vari generi musicali, dando ampio spazio all’estro improvvisato e al virtuosismo strumentale. Dagli standard jazz alla canzone d’autore italiana, un repertorio che non mancherà di divertirvi e sorprendervi. Un concerto che porta a Montefiascone giovani musicisti per un concentrato di elementi del territorio: storia, tradizioni enologiche, ospitalità e cultura. www.winejazzestestest.it info@winejazzestestest.it

Inizio concerto alle 18:00 ingresso gratuito, sala Papa Innocenzo III accesso dai giardini della Rocca dei Papi, info@winejazzestestest.it cell. +39 349 0901202.