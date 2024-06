Due grandi artisti internazionali aprono la sessione estiva del 34° Festival Music & Wine

Montepescali: Dopo una fortunatissima stagione invernale che ha fatto sempre registrare il sold-out ad ogni concerto, l’Associazione Amici del Quartetto promette una sessione estiva altrettanto accattivante e di altissimo livello con la 34.a edizione dello storico Festival Music & Wine nel quale la grande musica e i grandi vini (e talvolta anche i cibi) del territorio si incontrano al vertice.

Il fischio di inizio è previsto per venerdì 28 giugno prossimo alle 21,15 presso la bellissima chiesa di San Niccolò a Montepescali con l’atteso concerto del Duo formato dai musicisti turchi Cihat Askin al violino e Sinan Ersahin alla chitarra che propongono un elettrizzante e raffinato programma che spazia dalla musica rinascimentale fino al tango di Astor Piazzolla attraverso le corde del violino e della chitarra di un duo di altissima caratura artistica e internazionale. All’interno, fra l’altro, di una delle chiese con una delle più belle doti acustiche del territorio e che renderà lo spettacolo ancora più affascinante.

Il violinista Cihat Aşkın, nato a Istanbul, è conosciuto come il rappresentante internazionale della scuola violinistica turca ha tenuto recital e concerti in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa. Titolare di numerosi premi nazionali e internazionali tra cui i concorsi Menuhin e Flesch, ha ricevuto il Foyer des Artistes di Roma nel 2002. È Professore all'Università di Istanbul ed è stato direttore del Conservatorio statale di musica turco.





Sinan Ersahin ha compiuto i propri studi presso presso il Conservatorio Statale di Ankara e si è perfezionato con i più importanti chitarristi, con i quali ha sviluppato anche una particolare predilezione per la musica contemporanea. Si è esibito per i più grandi festivals in varie parti del mondo collaborando come solista con orchestre di prestigio. È docente presso il Conservatorio di Stato di Istambul ed è direttore artistico del CRR Istambul Guitar Festival.





Il concerto è organizzato in collaborazione con la parrocchia di Montepescali e la Società Operaia di Mutuo Soccorso e l’ingresso, come per tutti gli altri 11 concerti che compongono il Festival Music & Wine, è gratuito e senza prenotazione.

I prossimi appuntamenti del 34° Festival Music & Wine sono previsti poi, a partire dal prossimo 6 luglio, sia presso le altre frazioni del Comune di Grosseto (che è coorganizzatore della manifestazione) che presso le Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto, con due simpatiche “incursioni fori porta” a Campagnatico (11 agosto) e a Sticciano Alto (18 agosto). Tutto il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.musicwinefestival.it ed ulteriori informazioni possono essere richieste agli Amici del Quartetto sia via Whatsapp (al numero 333 9905662) sia tramite email (amiquart@gmail.com).