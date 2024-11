Due giovani scarlinesi nel campionato di Serie C: il ritrovo a Scarlino dopo anni

Gianluca Contini e Christian Biagetti sono le promesse del calcio nazionale e si sono rincontrati dopo tanto tempo nel loro paese

Sindaco Travison: «Siamo molto fieri dei nostri ragazzi e vogliamo incontrarli appena rientreranno a casa»

Scarlino: Sono due giovani promesse del calcio italiano. Gianluca Contini e Christian Biagetti, rispettivamente classe 2001 e classe 2004, un attaccante e un difensore centrale di Scarlino che giocano nel campionato di Serie C.

I due giovani calciatori in questi giorni si sono ritrovati a Scarlino dopo anni di lontananza dovuti all’impegno calcistico che li ha portati in Sardegna e a Firenze.

Contini gioca con la Virtus Verona mentre Biagetti è impegnato con la Pro Vercelli. «Gianluca e Christian sono cresciuti qui a Scarlino per poi spostarsi in altre città per crescere calcisticamente e così è stato – racconta il sindaco Francesca Travison –: adesso entrambi giocano in Serie C, un campionato importante che sta contribuendo alla loro affermazione in ambito nazionale. Siamo molto orgogliosi di loro e vogliamo incontrarli appena rientreranno a casa».