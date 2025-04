45^ Fiera del Madonnino e 33° Game Fair Italia Rossi (FDI): “Un orgoglio per la Maremma e tutta la Toscana”

Braccagni (GR): Si è svolta questa mattina, presso il centro fiere del Madonnino in località Braccagni nel comune di Grosseto, la cerimonia di inaugurazione ufficiale della 45ª edizione della Fiera del Madonnino, affiancata dal 33° Game Fair Italia e da quest'anno anche da Toscoleum, una fiera dedicata all'olivicoltura e alla produzione olearia toscana. A tagliare il nastro è stato il sindaco della città di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna assieme all'On. Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia, componente della Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e assessore all'urbanistica, partecipazioni societarie del comune di Grosseto, insieme ai vertici di GrossetoFiere e alle autorità locali.





“L'importanza di questo appuntamento – ha sottolineato Fabrizio Rossi – è fondamentale per il territorio, per il comparto agricolo, agroalimentare, ambientale non solo della Maremma, ma della Toscana e di tutto il centro Italia”. "Questa fiera - ha commentato il deputato di FDI - è una vetrina di tutto ciò che rappresenta il cuore della Maremma: eccellenze del territorio, agricoltura, sostenibilità, tradizione e turismo. Come parlamentare del territorio e grossetano, sono davvero orgoglioso di vedere un evento di questa portata crescere anno dopo anno, diventando punto di riferimento nazionale per il settore e non solo. Il Game Fair e il Toscoleum aggiungono valore e attrattività a una manifestazione che riesce a parlare contemporaneamente a famiglie, imprese e istituzioni. Un particolare va a Grossetofiere per la sempre impeccabile organizzazione”, conclude Fabrizio Rossi.