Due big inning da cinque punti consentono al Bbc Grosseto di battere il Bsc in amichevole

Grosseto: Con un nono inning da cinque punti, il Bbc Grosseto s’aggiudica il secondo derby stagionale con il Bsc 1952 (11-6 il finale). I ragazzi di Junior Oberto hanno messo in mostra un attacco esplosivo, con doppi, tripli e una serie di ottime battute. Buono l’esordio ufficiale del ricevitore ex Macerata Josè Garcia, che ha firmato due doppi e ha mostrato solidità difensiva, e applausi sono arrivati anche al rientrante Josè Herrera, che ha difeso l’hot corner, in attesa dell’arrivo di Jorge Barcelan. Il primo terzo di gara è stato affidato a Erik Soto, che ha duellato con Sireus, che ha permesso al team di Stefano Cappuccini di chiudere il 3° inning sul 2-1. La gara cambia completamente al 4° attacco: il line-up del Bbc va a nozze sui lanci di Federico Pecci, costretto a subire cinque punti (con due doppi e cinque singoli), ma a basi cariche, come da accordi tra i tecnici, si è cambiato campo, per il fatto che il pitcher nettunese ha completato i trenta lanci previsti nel suo programna Il pitching coach Badii ha fatto salire sulla collinetta prima Benelli (bene al 4°, qualche difficoltà al 5°), poi un un intoccabile Luis Gonzalez. Il Bsc ha trovato i punti del 6-6 nell’ottavo, sul rilievo Taschini. All’ultimo tentativo offensivo nuova accelerazione del Bbc che ha confezionato cinque punti, sul lanciatore di rilievo Nicola Mega, che hanno permesso di ottenere una bella affermazione, accolta con soddisfazione dallo staff, che può proseguire con tranquillità il programma che porta all’esordio casalingo in serie A del 26 e 27 aprile contro il Parma Clima Buona la prova complessiva delle mazze Bbc che hanno girato a meraviglia, con Piccini (2/3 con un doppio e un triplo), Franceschelli (un triplo) e Chelli in bello spolvero. La formazione del Bbc Grosseto: Soto (Benelli, Gonzalez, Taschini) lanciatori; Garcia ricevitore; Brandi, Vaglio, Herrera, Carletti interni; Piccini, Chelli, Franceschelli esterni; Biscontri dh.



I PROSSIMI IMPEGNI. Cancellato il programmato impegno di mercoledì 3 aprile, il BBC Grosseto tornerà in campo nel fine settimana: sabato 6 aprile alle 15 Biscontri e compagni, si misureranno con il club Italia LA28, che da martedì 2 a domenica sette si allenerà allo stadio Roberto Jannella agli ordini di Gianguido Poma. In azzurro ci sarà anche un rappresentante del Bbc Grosseto, il primo base esterno Filippo Piccini. Nella rosa dei probabili olimpici anche altri due grossetani, Niccolò Cinelli del BSC e Ion Doba del Macerata domenica mattina invece impegno sui sette in contro il BSC. il big bici Grosseto scenderà in campo comunque anche domenica per misurarsi con il BSC sulla distanza delle sette riprese.