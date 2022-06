annuncio Attualità Dr Littles e Elle-pi-esse per il mercoledì sera alla Sala Eden 28 giugno 2022

28 giugno 2022 115

115

Redazione Domani, 29 giugno, dalle 20.30 giovani musicisti toscani accompagneranno la cena

Grosseto: Torna la cena in musica alla Sala Eden di Grosseto. Domani, mercoledì 29 giugno, dalle 20.30, nello storico locale del bastione Garibaldi, sulle Mura medicee, si esibiranno Dr. Littles, giovane cantautore toscano emergente, e gli Elle-pi-esse, gruppo nato dal primo disco di Lorenzo Peggi. Un ricco repertorio, fatto di brani originali e di cover rivisitate, accompagnerà, quindi, la serata degli ospiti dell’Eden. Con Dr. Littles sarà possibile godere di una musica che spazia dal soul al blues, passando per il pop e il rap, mentre, con l’esibizione degli Elle-pi-esse si potranno ripercorrere le sonorità del rock inglese degli anni Settanta. L’offerta gastronomica. Il punto ristoro della Sala Eden offre una ricca varietà di prodotti, privilegiando la filiera corta, con un’attenzione particolare ai menu di carne. Sempre sulle Mura Medicee, per gli amanti del pesce, è possibile gustare l’offerta che il settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza propone al Bastione Molino a vento, nel locale “Hottimo”, il “bar del Cinghialino”. I menu dei due locali sono consultabili sul sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it Per prenotazioni: 327 3945254 annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Dr Littles e Elle-pi-esse per il mercoledì sera alla Sala Eden Dr Littles e Elle-pi-esse per il mercoledì sera alla Sala Eden 2022-06-28T18:10:00+02:00 223 it Dr Littles e Elle-pi-esse per il mercoledì sera alla Sala Eden di Grosseto PT1M /media/images/Elle-p-esse.jpg /media/images/thumbs/x600-Elle-p-esse.jpg Maremma News