Dopo il maltempo è tornata la 48^ Coppa Passalacqua

Follonicagavorrano non va oltre il pareggio contro Sant'Andrea



Grosseto: Archiviato il maltempo, è tornata in campo la 48. Coppa Bruno Passalacqua, con il debutto del girone D, con la prima giornata, che vedeva di fronte il FollonicaGavorrano, una delle papabili, al successo finale, opposta alla esordiente Sant'Andrea.

Si è giocato su un terreno ai limiti della praticabilità, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto senza particolari tatticismi. Il quotato Follonicagavorrano, dopo qualche titubanza iniziale a piccoli passi è entrato in partita, imponendo il proprio gioco e soprattutto la sua superiorità tecniche, non a caso la squadra di Callai godeva di favori del pronostico già alla vigilia e lo ha dimostrato nonostante le con dizioni del terreno reso quasi impraticabilità dopo la grande pioggia che il giorno precedente si è abbattuta su Grosseto.

Il Sant’Andrea, all'esordio nella massima competizione giovanile grossetana si è subito adattato, rendendosi pericolosa con delle ficcanti e pericolose ripartenze tutt'altro che intimorita dal valore degli avversari. Gioco maschio dopo un primo approccio, ma era il Follonicagavorrano che provava a far male con degli affondi sulla fascia sinistra e su uno di questi passava in vantaggio. Scorreva il 15' quando riusciva a passare grazie ad una prodezza di Cerrato che con un beffardo pallonetto andava in gol.

Tutt'altro che pago del risultato il Follonicagavorrano continuava a pressare alla ricerca del raddoppio, gli ospiti tenevano bene e si difendevano con ordine, ma la superiorità della banda di Callai era netta, anche se il Sant'Andrea di Pratesi era vivo e pericoloso nelle ripartenze ed in una di queste al 4' del secondo a sorpresa andava a raggiungere il pareggio con Gobbi al 4'. Il Follonicagavorrano non mollava e cercava il vantaggio che non maturava per la troppa tutt'altro che precisione nelle conclusioni in porta da parte di Cerrato e soci. E all'8' era proprio lo stesso Cerrato che cercava il gol e ci andava vicino quando una sua conclusione in giravolta si stampava sul palo,

La gara si faceva anche a tratti nervosa con gli ospiti che protestavano per due sospetti calci di rigore e fioccavano le ammonizioni dell'ottimo arbitro Sbordone. Nonostante la superiorità, il Follonicagavorrano non riusciva a passare e si arrivava alla fine con il risultato di parità, con le due squadre che incameravano un solo punto nella gara di apertura del girone D. Il Follonicagavorrano ha messo in vetrina le proprie qualità tecniche ma ha sprecato troppo per poter affondare gli avversari che hanno messo in vetrina un buon complesso di squadra al cospetto di un avversario quotato con tutte le carte in regola per far bene nel proseguo del torneo. Una divisione della posta tutto sommato giusta. La Coppa Passalacqua torna stasera con la seconda partita tra Argentario e Virtus Amiata, inizio alle ore 21,15.

FOLLONICAGAVORRANO 1 - SANT'ANDREA 1

FOLLONICAGAVORRANO: Turini, Bellini, Ferri, Olivato (dal 30' del st. Chelli), Battistelli, Chaatbi, Trivelli (dal 16' del st. Cret Catalin), Papini, Cerrato, Giovannucci, Perillo (dal 31' del st. Milo). A disposizione: Cappellini, Dargenzio, Chelli, Gambineri, Milo, Cret Catalin, Giannoni, Miccoli. All: Federico Callai

SANT'ANDREA: Acerno, Carbone, Bargelli, Tosti (dal 18' Terracciano), Baldanzi, Galli (dal 30' del st. Momini), Bruni, Gatti, (dal 44' del st. Romeo). De Maria, (dal 9' del st. Ismanovski) Gobbi, Schiattarella (dal 30' del st. Rossi). A disposizione: Sangiorgio, Ismanovski, Menichetti, Momini, Romeo, Rossi Sabatini, Terracciano, Bernardi. All. Tiberio Pratesi-

ARBITRO: Salvatore Sbordone, assistenti: Rocco Introcaso, Luca Fredianelli, della sezione Aia di Grosseto

RETI: AL 15' Cerrato, nella ripresa al 4' Gobbi.

ANGOLI: 6-0 per il Follonicagavorrano

NOTE: ammoniti: Carbone, Milo, Giovannucci