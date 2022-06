Donazione di un privato in favore della Asl sud est

Roberta Caldesi direttrice Zona Distretto Colline Albegna “Un gesto importante e altruistico che conferma i valori della sanità pubblica”



Monte Argentario: Gianfranco Picchianti di Monte Argentario, scomparso nel 2013, aveva previsto nel proprio testamento che quota parte del valore dei propri beni fosse destinato alla Usl oltre che a tutti gli altri eredi. La scorsa settimana, dopo anni, si è concluso l'iter procedurale e l'Azienda Sanitaria Sud Est è venuta in possesso di una ingente somma che sarà destinata a potenziare i servizi sanitari in particolare per quanto riguarda l’emodialisi.

“Quando un cittadino fa un lascito alla sanità è sicuramente perché gli operatori, sia ospedalieri che in assistenza domiciliare che lo hanno assistito, hanno dimostrato professionalità e ancor prima umanità – ha commentato Roberta Caldesi direttrice della Zona Distretto delle Colline dell’Albegna e che ha seguito le ultime fasi della donazione – . Un gesto così importante e altruistico come quello avuto da Picchianti, è la conferma dell'alto valore del personale del servizio sanitario pubblico che in ogni occasione, e lo abbiamo visto con la gestione delle diverse fasi della pandemia, non si è risparmiato per continuare a dare assistenza a tutti coloro che ne avevano bisogno”.