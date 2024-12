Domenica tutti con Bellezze in Bicicletta a Grosseto

Grosseto: Sì, questa domenica 15 dicembre pedalata benefica per Insieme in Rosa, con partenza alle ore 9 a Grosseto - centro storico via Dell’Unione 36 presso il Salone di Parrucchiera B.Rush-Eco-Hair-Beauty, con la colazione, iscrizione e raccolta fondi, poi alle ore 10 partenza per la pedalata in amicizia con @ciclostoricimaremmani @fiabgrossetociclabile, attraversando le mura di Grosseto direzione ponte dell’Ombrone, tante foto e rientro, alle ore 10,30 partenza del Trekking Urbano a cura di Lola Canton e aore 12,30 rientro per un aperitivo gustoso, gli auguri con gadget e strenna natalizia per tutti i partecipanti, il ricavato andrà all’associazione Onlus Insieme in Rosa. Complimenti da Artemare Club a Stefania Rustici per l'importante evento sportivo, culturale con il cuore d'oro, invitando tutti i propri soci, i simpatizzanti e collaboratori del sodalizio a parteciparvi!