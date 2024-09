Domenica torna il Miglio d’Oro

Corsa e camminata ludico sportiva Lungo l’anello delle Mura Medicee



Grosseto: Domenica mattina torna sulle Mura Medicee la “magia” del Miglio d’oro, camminata lungo l’anello delle Mura di Grosseto che, organizzata dal Rotary, è giunta alla sua quarta edizione. Testimonial per questa edizione sarà Joachim Nshimirimana, atleta di grande prestigio che ha vestito anche la maglia azzurra in diverse competizioni internazionali.

Tra l’altro al “via” della camminata parteciperanno anche il Sindaco di Grosseto, con il pettorale numero 1, ed il Presidente della Provincia. Un appuntamento che sta dunque divenendo un classico dell’autunno grossetano, che ha sempre riscosso grande simpatia e notevole successo, con larga partecipazione di pubblico. Domenica sarà presente anche il Clan della Musica che allieterà i partecipanti.

Non si tratta di una gara sportiva (anche se è prevista una corsa riservata agli atleti che vogliano farla) quanto di una “passeggiata” di cittadini – grossetani e non solo – che vogliano così dimostrare il loro attaccamento a quello splendido Monumento che sono le Mura Medicee di Grosseto e gli splendidi giardini che si offrono lungo il percorso degli antichi camminamenti.

Nelle passate edizioni – e anche in questa del 2024 – i veri protagonisti saranno i grossetani, primi fra tutti i bambini ed i giovani, e le famiglie che, con il loro paso e senza forzare, si godranno quello che è forse il monumento più significativo della città. Il raduno dei partecipanti alla Sala Eden, da dove verrà dato il via alla gara di corsa alle 10,30 e un’ora dopo (11,30) alla “camminata”- Ai partecipanti verrà anche consegnato un “pacco dono” contenente prodotti che ditte maremmane hanno messo a disposizione peroprio per questa iniziativa.

L’iscrizione per partecipanti sarà di 10 euro e l’intero ammontare della cifra raccolta sarà destinato ad un progetto di service del Rotary Club Grosseto. Al termine della manifestazione tutti i partecipanti sono invitati al un “Pasta party” che si terrà nel Bastione Garibaldi della Sala Eden.

Oltre che alla partenza le iscrizioni e il ritiro dei pettorali potranno essere fatte all’edicola della Vasca di piazza Rosselli o al “Running 42” in via Sauro 106.