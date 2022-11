Domenica Massa Marittima celebra la Giornata dell’Unità nazionale e Forze Armate

Massa Marittima: Domenica 6 novembre a Massa Marittima per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, si svolgerà la consueta celebrazione commemorativa in ricordo del sacrificio dei caduti per la Patria, che avrà inizio alle ore 9, in piazza Garibaldi, nella cattedrale di San Cerbone, con la messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Alle ore 10, in piazza Garibaldi, si raduneranno le autorità, le rappresentanze e i cittadini per partecipare al corteo, fino a raggiungere il Parco della Rimembranza dove sarà deposta la corona di alloro.

Seguirà alle 10 e 45, alla Cappella Votiva, la deposizione della corona di alloro ai caduti di tutte le guerre con l’intervento commemorativo del sindaco. Parteciperà alle celebrazioni anche la Banda di Torniella. In caso di pioggia la celebrazione si terrà nella Sala del Palazzo dell’Abbondanza, via Goldoni.