Attualità Domani si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino 7 ottobre 2024

La seduta è in programma martedì 8 ottobre alle 18.15 in sala consiliare

Scarlino: Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino. La seduta è in programma martedì 8 ottobre alle 18.15 in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino): all'ordine del giorno le linee programmatiche di governo e la mozione presentata dal gruppo consiliare "Scarlino nel cuore", sulla richiesta dell'istituzione del salario minimo negli appalti pubblici del Comune di Scarlino. La riunione si concluderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.



