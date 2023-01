Domani Ruote libere alla libreria QB di Grosseto

Appennino bike tour a Grosseto con Angelo Gentili



Grosseto: Riprende la rassegna di eventi organizzati da Ruote Libere di Grosseto in collaborazione con Quanto Basta Libreria di Grosseto.

Martedì 10 gennaio ore 18:00 presso la Libreria Quanto Basta, verrà effettuata la presentazione libro Appennino bike tour – 3100 km di pedalate facili lungo stradine secondarie di Sebastiano Venneri, edito da Mondadori Electa. A condurre l’evento sarà Angelo Gentili, segretario nazionale di Legambiente.

La presentazione rientra nel progetto "Viaggiarsi intorno. Festival del territorio a passo d'uomo"

Il libro di Venneri è la testimonianza di un itinerario cicloturistico in 43 tappe a cavallo dell'Appennino, dalla Liguria alla Sicilia. Disegnato sfruttando vie secondarie e strade bianche, il percorso si snoda attraverso meravigliosi borghi al di fuori dei circuiti turistici più frequentati e invita il cicloturista a immergersi nella natura e nel paesaggio. Esempio concreto di transizione ecologica realizzata, il progetto del percorso ha coinvolto Legambiente e sponsor che hanno dotato le tappe di punti attrezzati al servizio dei ciclisti. Fra itinerari affascinanti e poco conosciuti, tanti tratti non eccessivamente impegnativi e accessibili a tutti. Prefazione di Francesco Guccini.

Sebastiano Venneri, membro della Segreteria Nazionale di Legambiente, è responsabile Turismo e Innovazione Territoriale dell’associazione. Da anni si occupa di turismo ambientale e di cicloturismo in particolare, collaborando a tracciare percorsi e promuovendo lo sviluppo dei territori attraverso la loro fruizione in bicicletta. È presidente di Vivilitalia, società che si occupa di turismo sostenibile.

Angelo Gentili è responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente e coordinatore del centro nazionale per l’Agroecologia di Legambiente attualmente è membro della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente, la manifestazione nazionale dell’associazione del cigno che rappresenta un evento-modello a livello nazionale basato sulla sostenibilità ecologica. Un impegno ambientalista che proviene dalla fine degli anni ’80 e si mantiene vivo tutt’oggi.

L’evento del 10 gennaio è realizzato in continuità con tutto il cartellone che Ruote Libere sta promuovendo - e che sta realizzando grazie all’importante contributo delle realtà del territorio – e vuole essere uno strumento per rinnovare la volontà di sostenere e attivare progetti, azioni e attività in favore della mobilità accessibile, sostenibile e dell’inclusione a 360 gradi, riscoprire la bellezza del passo lento e della ricchezza del nostro territorio.