Distretto biologico, Rossi (Fdi): “Visita sottosegretario La Pietra, segno massima attenzione"

Grosseto: “La visita del sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste senatore Patrizio La Pietra oggi a Grosseto, dove nel primo pomeriggio ha incontrato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Distretto biologico della Maremma Toscana, rappresenta un segnale molto importante per tutta la Maremma e la provincia di Grosseto, di quanto il governo Meloni è vicino alle problematiche legate al comparto agricolo, e non solo di questa parte di territorio della Toscana”. A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente commissione Ambiente Camera dei Deputati, a margine dell’incontro avvenuto presso la sede del Palazzo comunale di Grosseto, tra il sottosegretario La Pietra e il sindaco Vivarelli Colonna.

“Il Distretto biologico della Maremma Toscana – prosegue Rossi – una delle maggiori eccellenze della Maremma e del Made in Italy in questo comparto, si caratterizza per particolare tutela e promozione del nostro territorio e in special modo di quello legato all’agricoltura biologica, con l’obiettivo di promuovere la produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, al fine di garantire la tutela degli ecosistemi al servizio di un’economia circolare”.

“Il biologico, un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze prodotte dalla sintesi chimica come: concimi, diserbanti e insetticidi. Anche questo è un modo di promuovere l’agricoltura, attraverso il recupero delle tradizioni, delle eccellenze e delle tipicità locali, tenendo conto anche dei valori utili alla sostenibilità ambientale”, conclude Fabrizio Rossi.