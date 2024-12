Dissesto idrogeologico, Gava: “In Toscana in arrivo quasi 90 milioni di euro”

Firenze: Sono in arrivo 88,7 milioni di euro in Toscana, destinati a contrastare il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava, sottolineando l’importanza di fornire alle Regioni, anche per il 2024, “risorse significative e strumenti più agili per affrontare le priorità, superare le criticità e garantire la sicurezza di territori e comunità”. Questi fondi si uniscono alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-Legge Ambiente, che rafforza i poteri dei presidenti di Regione e Provincia e introduce meccanismi per accelerare la spesa.

Nello specifico, gli interventi finanziati: la parte più consistente, ben 23 milioni di euro sono destinati ad interventi infrastrutturali nei Comuni di Montevarchi, Terranuova e Bracciolini (AR), altri 23 milioni di euro per opere sul fiume Sieve a Rufina (FI); 12 milioni di euro per lavori di riduzione del rischio idraulico nei Comuni di Laterina, Pergine e Valdarno (AR); 4,3 milioni di euro per interventi sul torrente Nievole nei Comuni di Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese (PT); 3,4 milioni di euro per lavori di variante sulla SP4 a Santa Fiora (GR); 2,7 milioni di euro per sistemazione e riqualificazione del torrente Pesa nei Comuni di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli (FI), altri 2,7 milioni di euro per opere a valle del ponte della linea ferroviaria FI-BO, sul torrente Marina, a Calenzano (FI); 2,5 milioni di euro per un intervento integrato sul torrente Staggia a Poggibonsi (FI); 2,1 milioni di euro per opere di bonifica e mitigazione rischio frana a Cantagallo (PO); 2 milioni di euro per interventi idraulici su Ombrone alla Querciola, a Quarrata (PT). E ancora, 1,4 milioni di euro più altri 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della SP46 a Casciana Terme Lari (PI); 1,2 milioni di euro più altri 400mila per interventi sul torrente Borra nei Comuni di Massa e Cozzile, Montecatini-Terme (PT); 1,1 milioni di euro più quasi 400mila euro per la messa in sicurezza dei movimenti franosi a Firenzuola (FI); 900mila euro per opere di consolidamento a Pontassieve (FI), 700mila euro per opere sul torrente Reno ad Arcidosso (GR). Infine, 500mila euro circa per ciascuno dei seguenti interventi: messa in sicurezza della SP13 di Arni a Castelnuovo di Garfagnana (LU), interventi a Monteriggioni (SI), a Pescaglia (LU), a Molazzana (LU) e a Montevarchi (AR); quasi 400mila euro a Massa (MS) e 350mila euro a Bagno a Ripoli (FI).