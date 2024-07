Discriminazione: riflettiamoci insieme

Mercoledì 17 luglio alle ore 17:30 presso libreria Quanto Basta piazza della palma Grosseto

Grosseto: Si partirà dalle testimonianze di soggettività LGBTQIA+ e dalla lettura analitico/descrittiva del libro di agedo "Sei sempre tu" per arrivare a sviscerare le questioni che lo stesso libro affronta con un approccio per "Addetti ai lavori" (docent3, educator3 e psicoterapeut3) tentando, attraverso un linguaggio inclusivo, di fugare ogni possibile dubbio, domanda perplessità anche per chi addettə ai lavori non è



Parteciperanno

Salvatore Bencivenga (Presidente Cantiere queer arci aps)

Marco Buzzetti (Resp. Provincia di Grosseto per Agedo Livorno "Saverio Renda")

Modera Lucia Cortecci (Psicoterapeuta del centro di psicologia e mindfulness di Grosseto)

a seguire aperitivo benefit per le attività della RAG