Diritti: ‘Corecom tour’, a Grosseto la quarta tappa della campagna di informazione

Grosseto: Quarta tappa per ‘Corecom tour’, la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, in collaborazione con l’Unione Province Italiane, ha deciso di intraprendere per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni.



Dopo le prime tre tappe a Prato, Pistoia e Livorno, sarà la volta di Grosseto: l’appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle 11 nella sede della Provincia (piazza Dante Alighieri, 35).

Intervengono il presidente Marco Meacci, la componente del Comitato Carlotta Agostini e il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.