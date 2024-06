Difesa del Cemivet: il comitato consegna al sindaco oltre 3mila 500 firme

Grosseto: Sono oltre 3mila 500 le firme consegnate nelle mani del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna da Valentina Pes, portavoce del comitato nato per salvaguardare l’allevamento dei cavalli del Cemivet contro ogni ipotesi di trasferimento. “Abbiamo portato al primo cittadino le firme di migliaia di persone che non ritengono giusto per motivi etici, storici e di economia pubblica che il Cemivet perda la propria identità andando verso una sorta di sottodimensionamento o, ancor peggio, dislocazione verso altre province delle proprie capacità”.

Il sindaco, forte dell'impulso del comitato e del mandato del Consiglio comunale, agirà di conseguenza: è infatti già stata predisposta una lettera formale in cui l'Amministrazione richiede ai vertici dell'Esercito italiano garanzie riguardo il futuro dell’allevamento dei cavalli del Cemivet. “Ho deciso di muovermi ancora una volta a difesa del nostro Centro militare veterinario. Lo faccio nel massimo rispetto delle scelte dell'Esercito italiano, ma anche nella totale sintonia con il comitato di cittadini sorto a difesa di quella che è a tutti gli effetti una struttura di eccellenza”.