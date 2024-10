Derby a Castiglione per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto

Grosseto: Per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto è in arrivo sabato alle 18, sulla pista di Casa Mora, un probante test contro la Blue Factor Castiglione, nella seconda giornata del primo turno di Coppa Italia. La formazione grossetana, allenata da Marco Zanobi ed Emilio Minchella, si è presentata domenica scorsa con bella vittoria per 10 a 5 (sei le reti di Marco Bianchi) a spese della giovanissima formazione del Viareggio hockey e sulla pista di Castiglione della Pescaia cercherà una conferma, contro un avversario che ha messo insieme un gruppo di giovanissimi e alcuni veterani, come Michele Nerozzi, Lorenzo Nobili e Oscar Bonarelli La Sorsa, arrivato a fine mercato da Follonica e utilizzabile in serie A2 solo da gennaio. I biancocelesti castiglionesi, guidati da Alessandro Donnini, hanno esordito vincendo (11-4) sulla pista del Super Glanz Prato. Nell’altro incontro del secondo turno, il Viareggio ospita domenica il Prato.

Il roster del Cp Grosseto di serie B. Portieri Tommaso Bruni, Mattia Marinoni, Moreno Saletti, Vittoria Masetti; esterni Tommaso Giusti, Enrico Burroni, Dario Casini, Pier Francesco Montomoli, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Tancredi Betti, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Leonardo Convertiti Mann, Aleksander Muntean.