"Decision to leave" al cinema Stella

Al cinema Stella il film premiato per la miglior regia al Festival di Cannes



Grosseto: Un thriller sentimentale per il cinema Stella. Da oggi, 23 febbraio, fino a domenica 26 febbraio, la sala di Grosseto propone nella sua programmazione il film coreano “Decision to leave” di Park Chan-wook, premiato con la Palma d’oro per la miglior regia al festival di Cannes.

Il film racconta la storia del detective Hae-Jun alle prese con la misteriosa morte di un uomo, apparentemente avvenuta durante una scalata.

Mentre indaga tra le impervie montagne coreane, dove è stato ritrovato il cadavere, s'imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae, una donna di origini cinesi alquanto misteriosa, divenuta la principale sospettata del caso. La donna infatti, presenta sul corpo segni che riportano a una probabile collisione, come graffi e lividi. E in più, sembra non manifestare particolare dolore per la perdita del marito.

Durante l'interrogatorio e le successive indagini il detective si renderà conto di iniziare a provare per la vedova sentimenti contrastanti, sviluppando una sorta di ossessione nei confronti della donna. Questo lo porterà a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

Orari: 17.00 e 21.15

Ingresso: 7 euro