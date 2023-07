Debutto sulla pista dell'Ubroker Bassano per il Cp Grosseto nel campionato di A1

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto debutterà nel nuovo campionato di serie A1 domenica 8 ottobre sulla pista dell’Ubroker Bassano, la formazione che ha negato ai biancorossi la possibilità di accedere alla terza Final Four dell’anno, della Wse Cup, dopo quelle di Coppa Italia e campionato.



Lo ha stabilito la Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha ufficializzato il calendario della stagione numero 101. I ragazzi di Michele Achilli, che partono come testa di serie n.4, faranno invece l’esordio casalingo alla pista Mario Parri di via Mercurio sabato 14 ottobre nel tradizionale orario delle 20,45 contro la matricola Indeco Giovinazzo. Il derby con i cugini con il Follonica Hockey è stato inserito alla quarta giornata, il 28 ottobre, a Grosseto, mentre il ritorno al Capannino è in programma il 27 gennaio 2024. Nel girone d’andata Saavedra e compagni avranno a disposizione due incontri casalinghi con le big Lodi (2 dicembre) e Trissino (16 dicembre). Il derby toscano con il Forte dei Marmi inizierà in Versilia il 20 dicembre nell’ultimo match dell’anno e dell’andata. Due i turni infrasettimanali: la quinta giornata mercoledì 1° novembre e la tredicesima giornata il 20 dicembre 2023.

Trissino e Bassano giocheranno le proprie partite casalinghe domenica alle ore 18. Il Giovinazzo alle ore 20 di sabato, il Lodi alle ore 21 di sabato, il Circolo Pattinatori e le altre nove formazioni giocheranno al consueto orario delle 20,45 di sabato.

La formula della Champions League, alla quale è ammesso il Circolo Pattinatori, non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le prime partite sono fissate per metà ottobre.

La Supercoppa Italiana aprirà la stagione sabato 23 settembre: Si gioca in due gare, andata e ritorno. Andata in casa finalista della Coppa Italia l'Amatori Wasken Lodi (il trofeo è stato vinto dal Trissino), al PalaCastellotti. Il ritorno sarà al PalaDante di Trissino domenica 1° ottobre.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, è programmata la Final Four di Coppa Italia A1 a cui saranno unite la Final Four di Coppa Italia A2, la Finale di Coppa Italia Femminile e Coppa Italia B.

Accederanno alla Final Four Coppa Italia A1, le vincenti dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Si giocheranno in casa della miglior classificata (prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta), tra le otto migliori classificate al termine del girone di andata.

I playoff inizieranno con i preliminari con le squadre classificate dopo la stagione regolare, dal settimo al decimo posto, mentre le prime sei classificate saranno già qualificate per i Quarti di finale. Preliminari programmati per il 17 e 20 aprile 2023, in gara di andata in casa della peggior classificata e il ritorno nella miglior classificata. Le perdenti giocheranno il 27 aprile ed il 4 maggio per avere il miglior ranking per accedere alla WSE Cup 24/25. I Quarti al meglio delle tre gare si giocheranno il 24 e 27 aprile e l'eventuale gara-3 1° maggio 2023 (sempre la prima in casa della peggior classificata in stagione regolare). Semifinali al meglio delle cinque gare: gara-1 il 4 maggio, gara-2 l'8, gara-3 l'11 e le eventuali gara-4 e gara-5 il 15 e 18 maggio (prima e quarta in casa della peggior classificata). La finale scudetto al meglio delle cinque gare partirà il 25 maggio. gara-2 il 29 maggio, gara-3 il 1 giugno, eventuale gara-4 il 4 giugno e l'eventuale gara-5 l’8 giugno.

Le ultime quattro classificate giocheranno i playout con metà dei punti conquistati e si contenderanno la salvezza in un girone di andata e ritorno. Giornate di gioco il 20, 27 aprile e i quattro weekend di maggio, 4, 11, 18 e 25. Le ultime due classificate saranno retrocesse in serie A2 2024-2025.