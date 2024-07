Danza sportiva. Michele Becagli-Guendalina Amati si laureano a Rimini, campioni italiani

I maremmani sono allenati dai maestri Barbara Grifoni e Michele Boschi della FA Real Dance Academy

Grosseto: Il ballo e la danza sportiva sono uno sport di coppia, dove feeling e intesa sono molto importanti. È così è stato anche per Guendalina Amati e Michele Becagli, coppia maremmana che ha vinto a Rimini a metà luglio i campionati italiani nella categoria 45/54 D2 di danze standard della Fidas - Federazione Italiana Danza Sportiva.

Un percorso sportivo, quello di Guendalina e Michele, iniziato nel 2018, come dicono gli stessi: “Quasi per gioco”. Passione per il ballo e la danza sportiva, che via, via si è trasformata in qualcosa di più e che ha portato la coppia maremmana allenata dai maestri Michele Boschi e Barbara Grifoni della ‘FA Real Dance Academy’ di Grosseto a competere in gare importanti. Prima locali, poi regionali e nazionali.

“Abbiamo iniziato a danzare circa sei anni fa, nel 2018, quasi per scherzo – esordiscono Guendalina Amati e Michele Becagli. – Poi, con il passare dei mesi ci abbiamo preso gusto, e ci siamo appassionati sempre più alla danza sportiva, così abbiamo deciso, anche su spinta dei nostri maestri Barbara Grifoni e Michele Boschi della FA Real Dance Academy di Grosseto, di intraprendere la strada delle competizioni agonistiche. Quindi, abbiamo iniziato a fare sul serio e gareggiare”.

“Il 2024 – prosegue la coppia - è stato per noi un anno davvero ricco di soddisfazioni che compensa di tanti sacrifici fatti negli allenamenti. Nel mese di maggio ci siamo laureati campioni regionali di categoria nella tappa toscana a Massa Carrara. Poi, a luglio è arrivato questo, per certi versi inatteso ma ben gradito, titolo italiano a Rimini. Sentire i nostri nomi e realizzare che eravamo diventati campioni italiani danze standard 45/54 B2 ci ha lasciati li per li increduli. Poi, la nostra gioia è letteralmente esplosa. Ringraziamo i nostri maestri Michele Boschi e Barbara Grifoni che con i loro insegnamenti ci hanno dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza. Un grazie a chi ci ha supportato a bordo pista come Carlo Rugi e Marta Lorenzini, e a tutti i nostri amici che ci sono stati vicini”, concludono Amati e Becagli.

Infine, Guendalina Amati, come scrive anche nella sua pagina Facebook, fa una dedica speciale al suo partner di coppia: “Un grazie speciale va a te, sì proprio a te Michele Becagli che sei stato stoico anche in questa occasione”.

La disciplina della danza standard, è un'attività sportiva della Fidas - Federazione Italiana Danza Sportiva – praticata in tutta Italia che conta moltissimi atleti. Il risultato ottenuto dalla coppia maremmana della Real Dance Academy di Grosseto, dimostra la professionalità e il lavoro svolto sia in ambito locale, regionale, nazionale che internazionale dai maestri Boschi e Grifoni, che da molti anni riescono a portare ai massimi livelli gli atleti da loro allenati.