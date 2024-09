Dal Comune un saluto di benvenuto ai nuovi dirigenti scolastici Manuela Carli e Carlo Maccanti

Massa Marittima: “Dal Comune di Massa Marittima un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro ai nuovi dirigenti scolastici assegnati alle scuole del territorio”. A formularlo è la sindaca Irene Marconi, che esprime soddisfazione per la nomina della preside Manuela Carli, che quest’anno ha ottenuto la reggenza dell’istituto superiore Bernardino Lotti, la cui dirigente scolastica è attualmente impegnata in un incarico regionale; e per la nomina del preside Carlo Maccanti alla guida dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi, che riunisce la scuola primaria e secondaria di Massa Marittima.



“Manuela Carli e Carlo Maccanti –commenta la sindaca Irene Marconi - sono due dirigenti scolastici di comprovata esperienza, che hanno lavorato in scuole anche numericamente importanti, con incarichi fuori provincia. Al tempo stesso sono professionisti del territorio che conoscono bene il contesto locale e i suoi bisogni. Sono certa che faranno un eccellente lavoro, sia all’interno del sistema scolastico, che nel rapporto con il territorio, con le istituzioni, le famiglie, il tessuto associativo e la comunità. Da parte nostra, come amministrazione comunale, continueremo a garantire tutto il supporto e l’attenzione che la scuola richiede, come principale soggetto educante e ambito prioritario di crescita per i nostri ragazzi.”

“Se nelle settimane precedenti c’era molta attesa e qualche preoccupazione sulla nomina dei dirigenti scolastici – prosegue la sindaca – tanto che ho sentito l’esigenza di incontrare il Provveditore, oggi, esprimo soddisfazione per essere arrivati ad una soluzione, e per i professionisti che sono stati assegnati alle nostre scuole. Infine, un ringraziamento alla preside Tiziana Rita Pagano e al reggente preside Angelo Salvatore Costarella, ai quali dopo un anno di servizio nella nostra città, auguro buon lavoro per i nuovi incarichi professionali.”

“Il Comune di Massa Marittima ha un rapporto stabile e continuo con la scuola – aggiunge Sara Montemaggi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione –anche attraverso i numerosi progetti che da anni vengono portati avanti, insieme, con una piena condivisione di intenti. Continueremo a garantire questo tipo di collaborazione nella consapevolezza del valore della comunità scolastica come un punto di forza per il futuro del nostro territorio.”