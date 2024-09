Cultura Da Pitigliano a Hershey: storia di italiani in America 23 settembre 2024

23 settembre 2024 157

157 Stampa

Redazione

Pitigliano: Mercoledì 25 settembre alle ore 18, si terrà in biblioteca un evento molto importante: Da Pitigliano a Hershey. Storia di italiani in America. L' evento rientra nell' ambito del progetto del Turismo delle Radici, promosso dal Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, nella sezione Il cassetto della memoria e ha lo scopo di offrire una breve e singolare visione della storia, della cultura e dell'eredità del gruppo etnico più di successo, influente e significativo del Comune di Derry, di italo-americani. A tenere la presentazione sarà Louis Paioletti (nella foto), discendente da una famiglia pitiglianese emigrata a Hershey in Pennsylvania, USA. Louis Paioletti ha avuto una carriera prestigiosa presso la Phoenix Contact Inc. dove lavora dal 1989 nel settore marketing, è anche professore alla Penn State York. Grande appassionato di storia contribuisce a rendere saldo il legame tra l'Italia e gli Stati Uniti ed è membro attivo del Hershey History Center. Ci racconterà, con parole e immagini, la nascita e la vita della comunità italiana a Hershey, una comunità che ha avuto al suo interno molti pitiglianesi. A Hershey i nostri antenati trovarono opportunità di lavoro nella fabbrica di cioccolato di M.S. Hershey contribuendo a renderla famosa in tutto il mondo. La comunità italiana di Hershey è ancora molto attiva nel mantenere uno stretto legame con la terra di origine.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Da Pitigliano a Hershey: storia di italiani in America Da Pitigliano a Hershey: storia di italiani in America 2024-09-23T19:00:00+02:00 256 it La nascita e la vita della comunità italiana a Hershey. Mercoledì 25 settembre ore 18 Biblioteca comunale F. Zuccarelli piazza fortezza Orsini Pitigliano PT1M /media/images/Pitigliano-Crepuscolo-001.jpg /media/images/thumbs/x600-Pitigliano-Crepuscolo-001.jpg Maremma News Pitigliano, Mon, 23 Sep 2024 19:00:00 GMT