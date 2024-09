Da oggi aperti i nuovi “Studi Medici” di Castiglione della Pescaia

Entra in funzione da oggi lo studio medico polifunzionale di Castiglione della Pescaia.



Castiglione della Pescaia: È giunto ormai a conclusione il restyling dell'immobile della Farmacia Comunale di Via Ansedonia, che al piano superiore ospita gli ambulatori di cinque medici di famiglia e una pediatra. Le dottoresse Patrizia Bardini, Candida Bertaccini, Ana Rita Dos Santos Pacheco, Martina Mallarini, Flavia Nozzi e la pediatra Giorgia Inchingolo, saranno a disposizione della cittadinanza per consulenze mediche, prestazioni di primo soccorso e vaccinazioni.





«Questa amministrazione - dichiara la sindaca Elena Nappi - ha sempre tutelato e sostenuto la sanità della propria comunità ed i medici di base sono un patrimonio essenziale e prezioso, ed oggi ancora più ricercato considerando la carenza numerica che abbiamo in tutta la provincia, pertanto riuscire a far lavorare le nostre dottoresse in un luogo unico, innovativo, rinnovato e comodo è una grande opportunità per tutti di usufruire di un servizio così importante nel miglior modo possibile. Inoltre, entro fine ottobre, l’apertura della Farmacia comunale, ristrutturata e all'avanguardia dal punto di visto tecnologico, apporterà all’edificio, al quartiere ed a tutto il comune un significativo passo avanti».

«Ringraziamo l'Amministrazione comunale – dichiara la Dott.ssa Patrizia Bardini – che ci ha offerto la possibilità di svolgere il nostro lavoro medico in un luogo rinnovato e polifunzionale. Grazie alla presenza di due infermiere e due segretarie saremo in grado di gestire gli appuntamenti e potremo fronteggiare anche le urgenze, dando risposte adeguate ai bisogni di tutti i cittadini. L'assistenza medico-sanitaria è un servizio fondamentale, e da oggi i cittadini di Castiglione della Pescaia potranno contare sulla presenza quotidiana e costante di professioniste che daranno risposte immediate ai loro problemi».

Gli Studi medici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00

Per appuntamenti: tel 0564 927291 - medicicastiglione@gmail.com - è possibile prendere appuntamento anche attraverso l'applicazione Doctolib, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.