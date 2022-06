Da ieri su Marina e Principina sventola la nuova Bandiera blu

Organizzazione perfetta da parte del comune di Grosseto. Manifestazione con tantissima partecipazione di pubblico e autorità



Marina di Grosseto: Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, la cerimonia con l’istallazione della bandiera blu 2022 a Principina a Mare e Marina di Grosseto, nel comune di Grosseto. Il folto programma della giornata, andato in ondo sotto una regia perfetta dell’assessorato al demanio e all’ambiente del comune di Grosseto con in testa la vulcanica assessora Simona Petrucci, ha visto in ballo molte iniziative, a partire dalla banda musicale della Filarmonica di Grosseto e molto altro. Tutti questi, eventi preparatori per arrivare alla conferenza finale alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e i sindaci di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi e quello di Follonica, Andrea Benini. Quest’ultimi due in rappresentanza degli altri comuni del litorale grossetano, insigniti dell’ambito riconoscimento di Bandiera Blu 2022. A fare da moderatore della conferenza il giornalista Mediaset Massimo Canino.

Sul palco si sono avvicendati per portare il loro intervento, il prof. Carlo Mazza, Presidente della FEE (Foundation for Environmental Education), l’avv. Luciano Serra, Presidente dell’ASSO.N.A.T. (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici), Leonardo Marras, assessore regionale e altre autorità. Il programma ha visto la partenza alle 15:45 del corteo musicale a Principina a Mare da Piazzale Tirreno, con alle 16:30, l’innalzamento della Bandiera Blu alla rotatoria di Principina a Mare. Successivamente tutto si è spostato nella vicina Marina di Grosseto dove alle 17:00 ha preso avvio, partendo dallo stabilimento balneare Tre Stelle, il corteo musicale con la Banda cittadina della Filarmonica di Grosseto, che è arrivato alle 18:30 davanti alla Rotonda di Marina di Grosseto per l’innalzamento della Bandiera Blu. Il tutto poi è proseguito verso il Porto, dove ad aspettare il corteo c’era il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nuovo innalzamento del vessillo Blu e alle ore 19:00 l’inizio della Tavola rotonda dal tema: “La Bandiera Blu e il sistema dei servizi per promuovere l’economia e lo sviluppo sostenibile della costa della Maremma”.