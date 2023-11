Da bosco sostenibile all'accoglienza turistica, nuova vita per il Borgo di Perolla

Massa Marittima: Oltre mille ettari di bosco, un uliveto secolare e una vigna, il cui recupero permetterà la produzione di prodotti biologici di nicchia dove resistono parecchi edifici storici, una piccola chiesa sconsacrata e il rudere di un castello che un tempo fu dei De Pannocchieschi. Tutto questo è Borgo di Perolla, una realtà medievale nel cuore della Maremma, oggi pronta a ricevere un importante progetto di recupero e sviluppo.



A innescare l’avvio di un progetto di recupero improntato sulla sostenibilità è la Gibbi di Gaetano Buglisi imprenditore da sempre attento alla sostenibilità ed all’economia circolare ;

Il Borgo di Perolla, infatti, da anni versava in stato di incuria e abbandono dopo la fine della gestione Sensi. L’ex proprietario e presidente della Roma Calcio e di IP , sin dalla fine degli anni 80 aveva immaginato il Borgo di Perolla come un grande centro polisportivo per la squadra ed un centro turistico di eccellenza. Con la fine della gestione Sensi la proprietà è passata a Unicredit che poi l'ha ceduta al gruppo di Buglisi.

Questo percorso di recupero della tenuta è coordinato da Sustenia, agenzia che si occupa di sviluppo sostenibile. Un progetto che, “mira a rivalutare in primis il patrimonio boschivo della tenuta, ricco di biodiversità nonché a ripristinare le attività agricole e zootecniche praticate un tempo nel borgo ".

È già in fase di definizione un piano di gestione del bosco che porterà alla certificazione di sostenibilità a garanzia degli stakeholder che utilizzeranno "i prodotti del bosco e della terra; coltivazioni biologiche nonché possibilità di rilasciare sul mercato crediti ecosistemici volontari”.

Il piano di rilancio del Borgo prevede, inoltre, la creazione di strutture recettive per accoglienza turistica a partire dal recupero degli immobili di pregio presenti nella tenuta, valorizzando le caratteristiche originali. Ma c’è di più, il recupero vuol donare nuovo splendore e opportunità di visite speleologiche alla "Grotta del Frate di Perolla”, una delle più belle grotte site in Maremma.

Un progetto ambizioso che intende portare l'azienda, in un percorso pluriennale, a divenire una realtà pienamente “carbon neutral” con esclusiva alimentazione ad energie rinnovabili.





La Proprietà ha le idee chiare: Borgo di Perolla deve diventare un esempio virtuoso che pone la massima attenzione all’ambiente creando, nel territorio, sviluppo economico e sociale. A riprova dell’eccellenza del team di esperti che sta lavorando al progetto, a capo della direzione scientifica c’è il professor Luca Sebastiani della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, coinvolto, per Borgo di Perolla, nella progettazione di percorsi agricolo-forestali improntati al conseguimento di produzioni sostenibili per Borgo Pergola.

“Per il settore olivicolo – dichiara infatti il Professor Luca Sebastiani, Direttore del centro di ricerca produzioni vegetali della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - l’obiettivo di medio termine è il recupero degli oliveti esistenti ripristinando la piena produttività mediante l’adozione di tecniche rispettose dell’ambiente. Per l’area boschiva, lo scopo è quello di elaborare in aggiunta a quanto già esistente, delle linee guida di gestione sostenibile utili al conseguimento di future certificazioni (crediti di carbonio e crediti di sostenibilità). Ad oggi – conclude Sebastiani- sono stati eseguiti diversi campionamenti ed analisi del suolo e delle acque per calibrare gli interventi agronomici e forestali verso criteri di sostenibilità nonché per verificarne nel tempo la loro efficacia”.

Borgo di Perolla, dunque, quale modello di business e sviluppo innovativo in cui l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità convivono, alimentandola, con la crescita economica del territorio.