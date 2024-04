"Cuscini di piuma": come ti garantiscono un sonno sereno

Quando si tratta di dormire e riposare bene, si fa riferimento ad azioni fondamentali per l'organismo in quanto consentono di recuperare le energie spese durante la giornata e attivare processi di rigenerazione. Senza un buon sonno, l’organismo non dà il suo meglio e te ne accorgi anche tu quando ti alzi più stanco di quanto ti sei coricato! Oltre al materasso giusto, grande attenzione va posta alla scelta del supporto dove poggi la testa, tenendo presente che non è un caso il cuscino in piume d’oca sia il preferito in assoluto.



Il cuscino in vere piume d’oca: come è fatto

I cuscini in piuma sono gli unici in grado di garantirti un buon sonno ristoratore perché realizzati con imbottitura in vero piumino e piccole piume d’oca 100%. Assicurano una morbidezza senza precedenti perché si tratta di guanciali pensati e studiati per tutti coloro che desiderano ricevere la sensazione di dormire come su una soffice nuvola.

I cuscini in piume d’oca: perché sono i migliori

Quando analizzi i vari tipi di cuscini, quelli in piuma d'oca sono i migliori in assoluto perché realizzati con le piume più morbide e soffici, tanto da garantire sia un importante sostegno alla zona cervicale sia una maggiore morbidezza legata proprio al materiale attentamente scelto e selezionato. L’effetto finale è quello di un piacevole e morbido sostegno del collo e di tutta la testa, ideale se non ti piace affondare troppo nel guanciale durante la notte.

Nel corso delle fondamentali ore di sonno, che secondo gli esperti dovrebbero essere almeno 8 per notte, il cuscino in piume ti aiuta a mantenere una corretta posizione che previene dolori e indolenzimenti. Sotto la testa avverti un piacevole sostegno, una certa resistenza ma che risulta, allo stesso tempo, morbida.

Puoi altresì muoverti liberamente e il cuscino riprende subito la sua forma, senza far mancare il sostegno ideale a collo e testa. Non è, infatti, un cuscino statico, piuttosto si adatta alle tue esigenze che possono cambiare durante la notte e di stagione in stagione.





Come scegliere il cuscino per il giusto riposo

Quando sei alle prese con la scelta del cuscino migliore per garantirti un sonno sereno e tranquillo, devi prendere in considerazione tanti aspetti diversi; ad esempio, abbiamo già parlato abbondantemente del materiale eleggendo le piume d’oca di gran lunga migliori rispetto al troppo caldo memory foam, al troppo volubile ad acqua o il poco duraturo lattice.

In secondo luogo, considera anche la posizione in cui sei abituato a dormire durante la notte poiché influisce non poco sulla scelta finale del cuscino. Sui piatti della bilancia, aggiungi la fermezza e la morbidezza del supporto che non deve essere né troppo rigido né troppo morbido, sebbene ognuno abbia poi delle preferenze personali, come capita nel caso del materasso.

L’altezza del cuscino, infine, va presa anch'essa in considerazione poiché influenza in modo diretto la posizione che assume il collo durante la notte. Solo il cuscino della giusta altezza riesce a mantenere il collo ben allineato con il resto della colonna vertebrale senza creare tensioni.