Cure domiciliari: dalla Regione fondi per finanziare interventi di sostegno

Al via il progetto “Iris” finanziato dall’Fse+. Destinatari degli interventi anziani non autosufficienti, persone affette da demenza, minori con disabilità. Ecco a chi rivolgersi per avere informazioni



Grosseto: Si chiama “Iris – Interventi in Rete di Integrazione socio-sanitaria” ed è il progetto finanziato dalla Regione Toscana e con fondi Fse+ 2021-2027 per realizzare interventi di sostegno alle cure domiciliari. Obiettivo dell’iniziativa, che si suddivide in quattro linee di azione, è quello di andare a incrementare i servizi per le persone fragili, non autosufficienti o affette da demenza nella fase iniziale e minori disabili, che, a vario titolo, hanno bisogno di cure al proprio domicilio.

Nel dettaglio, gli interventi finanziabili possono riguardare i servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio, i percorsi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza, l’ampliamento del servizio di assistenza domiciliare, al fine di garantire la permanenza del soggetto fragile al proprio domicilio, i servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità, che possono avere bisogno anche di prestazioni specialistiche di tipo assistenziale, riabilitativo, fisioterapico, supporto educativo domiciliare e altro.

L’avviso, che è consultabile sul sito del Coeso all’indirizzo www.coesoareagr.it, rimarrà aperto fino ad aprile 2027.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli PuntoInsieme della zona socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.

Per informazioni su sedi e orari è possibile visitare il sito www.coesoareagr.it, menu “Azienda”, voce di menu “Dove siamo”.