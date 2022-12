Csi: Diciotto i campioni del Trail Running

Cento runners al traguardo nel parco cittadino di Villa Severi. Nella Wild Trail di 23 km e nella Wild Marathon di 43 km vincono 13 atleti toscani, un'abruzzese, due marchigiani e due romagnoli. Nove i campioni nazionali della società di casa l’aretina Trail Running Project

Arezzo: A tu per tu con la natura, sotto la pioggia e su di un terreno a dir poco pesante, nel cuore verde di Arezzo, ossia all’interno del Parco di Villa Severi, la seconda edizione dell’Arezzo Wild Trail ha laureato i primi 18 campioni nazionali nella specialità outdoor del Csi.

Domenica 11 dicembre al via nella manifestazione arancioblu sono stati un centinaio di atleti. Su strade bianche, fra sentieri e alcuni tratti di single tracking, scalatori e discesisti si sono cimentati nelle due prove previste dal Csi, in collaborazione con il comitato aretino e con l'ottima ASD Trail Running Project, la società di casa che conterà al traguardo ben nove atleti sul podio con la maglia scudettata cerchiata di arancio e blu, ossia gli storici colori del Csi. Nella prova breve, la Wild Trail di 23Km, sono stati 62 i classificati, mentre nella Wild Marathon di 43Km solamente in 22 hanno tagliato il traguardo.





Nel Trail di 23 km hanno vinto due romagnoli di Cesena nelle categorie di genere dei veterani A e due marchigiani - del comitato pesarurbinese con sede in Fano- in quelle dei veterani B. Cinque successi toscani sul podio delle altre categorie della mezza maratona, ed uno storico ed importante vittoria per il Csi L’Aquila.

Due soli i runners capaci di stare sotto le due ore come tempo di gara, Giacomo Forconi e Simone Zaccone, entrambi portacolori della squadra locale della Trail Running Project. Il sodalizio aretino ha dominato invece in lungo e in largo, con i suoi atleti, la più dura e massacrante Maratona, dove hanno brillato in particolare il 42enne Patrizio Bartolini, ed al 26enne Alessio Donati, gli unici capaci di un crono al traguardo ben sotto le 4 ore, oltre all’iraniana Mahya Karbalaii, campionessa tra le Amatori A.

“Nonostante un tempo inclemente la manifestazione è stata realizzata nel miglior modo possibile – le parole del presidente del Csi Arezzo, Lorenzo Bernardini – Doverosi i ringraziamenti alla società sportiva organizzatrice assieme alla Presidenza nazionale, di supporto allo svolgimento della gara; inoltre esprimo immensa gratitudine allo staff ed ai giudici di gara ed a tutto il comitato aretino, che per la prima volta ha ospitato un evento nazionale dalle tinte arancioblu.”

foto Credit: Foto4go





I 18 campioni nazionali del TRAIL RUNNING CSI

23 KM NOME COGNOME SESSO CATEGORIA SOCIETA’

FEDERICA MIGLIORI F Amatori A FILIRUN TEAM ASD

SIMONE ZACCONE M Amatori A TRAIL RUNNING PROJECT ASD

MOIRA FRANCHI F Amatori B ASD I MARSI

CARLO ARCALENI M Amatori B CSI AREZZO

BEATRICE FABBRINI F SEN TRAIL RUNNING PROJECT ASD

GIACOMO FORCONI M SEN TRAIL RUNNING PROJECT ASD

CLAUDIO ZAMAGNI M VET.A RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL

ANGELA TARANTO F VET.A RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL

ANNAMARIA MASETTI F VET.B CSI PESARO - URBINO

MORENO FORMICA M VET.B G.S. DILETTANTISTICO CAMALEONTE

43 KM NOME COGNOME SESSO CATEGORIA SOCIETA’

MAHYA KARBALAII F Amatori A CSI AREZZO

PATRIZIO BARTOLINI M Amatori A TRAIL RUNNING PROJECT

ANNA TENTI F Amatori B TRAIL RUNNING PROJECT

CLAUDIO MATTESINI M Amatori B TRAIL RUNNING PROJECT

SANDRA DORIA F SEN TRAIL RUNNING PROJECT

ALESSIO DONATI M SEN TRAIL RUNNING PROJECT

ANNA LIA CHITI F VET B TRAIL RUNNING PROJECT

GIANCARLO PANICCIA M VET B CSI AREZZO