CS - Concorso Fotografico. Al confine tra Fascino e Magia: Le Cascate della Tuscia

Viterbo: “Tuscia in Fiore ETS è dedita alla promozione della Tuscia, il gioiello nascosto tra Roma e Toscana – ci dice Giulio Della Rocca – Siamo arrivati alla quarta edizione presentando la Tuscia attraverso l’esaltazione delle sue eccellenze monumentali, umane, eno-gastronomiche ed artistiche compresa la fotografia ed il concorso dedicato alle cascate ne risalterà il fascino e la magia che nascondono”. Il concorso fotografico è il più recente risultato della sinergia nata da alcuni anni tra Tuscia in Fiore e Tuscia Fotografia di Maurizio Di Giovancarlo che da oltre dieci anni racconta la Tuscia in tutte le sue sfaccettature esaltandone gli aspetti sociali, folcloristici, storici, culturali e paesaggistici. “La collaborazione con Tuscia in Fiore è viva da qualche anno – ci conferma Maurizio Di Giovancarlo – da ricordare nella passata edizione una mostra fotografica, in tutti i borghi coinvolti, dal titolo Le Immagini della mia terra in collaborazione con il Gruppo Fotografico f8 di cui faccio parte e per la prossima edizione di Tuscia in Fiore 2025, stiamo preparando un racconto dei borghi meno conosciuti della Tuscia”.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti, una sezione speciale è dedicata agli studenti. Ogni partecipante potrà inviare una solo immagine riguardante le cascate della Tuscia. Sul bando gli organizzatori hanno inserito la lista-descrizione incompleta dei luoghi e difficoltà di accesso. Tutte le immagini partecipanti saranno giudicate da una giuria popolare. Da questo verdetto ne usciranno tre che verranno aggiunte alle tre più una dedicata agli studenti e le complessive sette immagini finali saranno esposte in formato gigante in occasione della tappa di Tuscia in Fiore che si terra a Viterbo il 17-18 maggio 2025.

Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 15 marzo 2025 il bando completo con tutte le informazioni e scaricabile in forma gratuita sul sito www.tusciainfiore.it.