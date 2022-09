Criteri per scegliere il modello di sito dedicato al web design

La scelta di un modello per progettare il vostro sito web può essere al contempo divertente e stimolante, inoltre ci può fornire le chiavi d’accesso per realizzare un prodotto di assoluto livello. Per farlo, bisogna però seguire alcune accortezze e dei suggerimenti legati al campo in cui si sta operando; quando si parla di web design l’asticella deve necessariamente salire, visto che si tratta di un campo specifico dove i dettagli, lo stile e la forma contano in modo notevole.



Mentre la maggior parte dei costruttori di siti web e delle piattaforme di e-commerce offrono un'ampia varietà di design tra cui scegliere e alcuni offrono persino modelli premium di terze parti che si possono acquistare, è facile ritrovarsi in un mare di opzioni apparentemente infinite, soprattutto se non si hanno le conoscenze specifiche nel campo professionale di riferimento. Tuttavia, questo procedimento può essere semplificato con degli esempi che ci danno un’idea e un suggerimento su come scegliere il nostro sito web.

Sono stati sviluppati una serie di criteri che vengono utilizzati per la progettazione di modelli per aiutarvi a vagliare tutte le opzioni di progettazione.

I 3 criteri da seguire per trovare il design giusto per il tuo sito web:

Design della larghezza del contenuto

Progettazione dell'intestazione della pagina iniziale

Design della barra dei menu

Quale larghezza di contenuto dovrei scegliere?

"L'area dei contenuti a tutta larghezza funziona bene per design creativi e contemporanei. L'area dei contenuti a larghezza scatolata è più adatta per i design tradizionali orientati al business". In generale, la maggior parte dei modelli di design al giorno d'oggi offre 2 tipi di larghezza del contenuto:

Larghezza intera

Larghezza scatolata

L'intera larghezza è quando l'immagine di sfondo si estende per l'intera larghezza dello schermo del computer, dal bordo sinistro dello schermo fino al bordo destro. Quindi dà la sensazione che il contenuto del tuo sito web non abbia confini. La larghezza scatolata si ha quando il contenuto ha una cornice visibile sul lato sinistro e destro dello schermo. Quindi sembra che il contenuto sia "incastrato" in un'area prestabilita.

Una larghezza maggiore ti consente di adattare più schede nella barra dei menu.

Poiché l'immagine di sfondo si regola automaticamente per adattarsi allo schermo, il posizionamento del contenuto sopra l'immagine può variare a seconda delle dimensioni e delle risoluzioni dello schermo del computer dei visitatori. Alcune persone potrebbero trovarlo fastidioso.

Quando si utilizza un design reattivo, bisogna tener presente che l'orientamento e l'allineamento del contenuto possono cambiare a seconda del browser web o del dispositivo su cui viene visualizzato il sito web.

Spesso la scelta cade proprio sul design a larghezza scatolata, per via della sua natura duttile del formato del template.

Il design a larghezza scatolata funziona meglio se desideri che la visualizzazione dei nostri contenuti sia coerente e più prevedibile su monitor di tutte le dimensioni e risoluzioni. Dobbiamo quindi pensare a come sarà il nostro template del sito web, una volta completato.

Per chi fosse alla ricerca di un design più creativo e contemporaneo, si consiglia il template a larghezza intera che servirà allo scopo in modo adeguato. Tuttavia, spesso la scelta può ricadere su un sito web con un layout e un template di stampo più tradizionale, orientato in modo ottimale per chi vuole dare un’idea precisa di sito affidabile per fare business. In tal caso bisogna orientarsi verso un design a larghezza scatolata.

Tenete presente che queste sono delle regole generali e che un sito web aziendale può comunque funzionare bene con un design a larghezza intera e viceversa.

Quale layout di intestazione della home page funziona meglio

Scegliere il giusto design dell'intestazione per la vostra home page è più una decisione strategica che una decisione di progettazione. Dipende dal tipo di attività che abbiamo o che desideriamo sviluppare. La maggior parte delle home page dei siti web ha una sorta di design di intestazione. È la sezione nella parte superiore della tua home page, di solito la prima cosa che i tuoi visitatori vedono quando visitano il tuo sito web.

I modelli di template più popolari per creare un sito web

Oggi ci sono molti template che possiamo scegliere per la creazione del nostro sito web. Si va dal template creativo per chi deve gestire un sito di fotografia, passando per quelli rivolti al design, dedicati invece a temi come architettura, arte e illustrazione, branding, fashion design, grafica e web. Dal settore del design si passa a quello musicale, delle arti creative che includono lo spettacolo, la letteratura e le altre arti visive. Sono molti diffusi anche i template di categoria portfolio e curriculum, così come i template dedicati al mondo del video con film e tv, istruzione online e vlog. I modelli sono davvero molteplici e cambiano in base al settore professionale di riferimento. Può essere specifico o generico come nel caso del blog, che è rivolto a business e servizi o ai negozi online, con le soluzioni legate a moda e abbigliamento, gioielli, arte e artigianato e così via.