Crisi climatica, se ne parla nell'evento del Laboratorio per la Pace di Orbetello

Orbetello: Domenica 19 Gennaio alle ore 17:30 presso l'Associazione Culturale Paragrano in Piazza del Municipio ad Orbetello, il Laboratorio per la Pace di Orbetello organizza un incontro sul cambiamento climatico.

I relatori saranno Stefano D'Errico, Direttore del monitoraggio, valutazione e apprendimento dell'Istituto Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo (IIED) che con il suo lavoro a livello globale collabora con i maggiori enti che si occupano di cambiamento climatico (COP e IPCC su tutti), e Mattia Carotti, attivista di Ultima Generazione, movimento che tiene viva l'attenzione sul cambiamento climatico sia attraverso azioni di disobbedienza civile nonviolenta sia studiando costantemente il fenomeno.

E' da tempo che il Laboratorio per la Pace di Orbetello voleva organizzare questo incontro con l'obiettivo di non fare la conta dei disastri, bensì di conoscere un fenomeno e per capire come le singole comunità possono affrontarlo nel modo migliore. Affrontiamo un tema che riguarda anche il nostro territorio molto da vicino che l´anno scorso è stato interessato ripetutamente da un disastro ambientale che riguarda la laguna. Lo scopo è quello di affrontare una tematica complicata come quella delle crisi climatiche facendo riferimento anche ad avvenimenti che si susseguono in varie parti del pianeta non ultimo il disastro a Valencia e gli incendi di Los Angeles.

Il cambiamento climatico non è l'unica causa dei mali contemporanei, ma sicuramente dà un buon contributo e, se lo ignoriamo, continueremo ad assistere inermi a nuovi eventi estremi.