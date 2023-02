Cresce attività dello sportello Confconsumatori di Grosseto: tutti i numeri del 2022

1.300 consulenze, 810 reclami, 75 procedimenti di conciliazione In aumento i disservizi relativi al settore dell'energia e le truffe bancarie online

Il presidente Festelli: «Registriamo decine di casi in più rispetto all'anno precedente»

Grosseto: Boom di reclami sull'energia, in crescita anche le truffe bancarie online. E lo sportello raggiunge quota 1.300 persone assistite in un anno tra consulenze in presenza e contatti via mail. È il bilancio dell'attività 2022 dello sportello Confconsumatori di Grosseto. «La nostra sede di Grosseto – dichiara il grossetano Marco Festelli, ora anche presidente nazionale dell'associazione – ha visto nel 2022 ulteriormente incrementare la propria attività di alcune decine di reclami rispetto all'anno precedente, superando ampiamente quota 1.200 persone aiutate, considerando anche i soli contatti telefonici, mentre non si contano le mail dei consumatori cui forniamo una prima risposta informativa che non hanno reso poi necessario rivolgersi allo sportello per un successivo approfondimento. In generale, nel corso dell'anno abbiamo notato che si è modificata fortemente la tipologia dei temi trattati. Tra i dati più significativi registriamo la grande crescita dei reclami conseguenti a disservizi nel settore dell'energia, praticamente raddoppiati con 156 casi; calano a circa 160 invece le pratiche riguardanti la telefonia; crescono anche i reclami bancari, passando a circa 260, a causa dell'impennata delle truffe online che passano da 20 a circa 60 casi trattati. In totale la nostra attività si è concretizzata in 1.020 consulenze che si sono tradotte poi in 810 reclami».

Nel dettaglio lo sportello di Grosseto ha prodotto 75 procedimenti di media conciliazione, 120 procedure di conciliazione paritetiche, 17 procedimenti dinanzi ad autorità di telefonia o energia, 72 procedimenti arbitrali bancari, 40 procedimenti di negoziazione e 21 esposti ad autorità indipendenti.

Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3: è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori.it o telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19.