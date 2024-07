Corte dei conti: Rossi (Fdi), per Giani toscana promossa? Notizia é disastro sanitá

Firenze: "La valutazione della Corte dei Conti in merito alla gestione finanziaria della sanità da parte della Regione Toscana, nel giudizio di parifica sul bilancio regionale, certifica che l'uso dei denari pubblici da destinare al settore è stato a dir poco confusionario, privo di visione e a danno del corretto funzionamento del sistema sanitario stesso, incidendo negativamente sul bilancio regionale. Da anni Fratelli d'Italia sottolinea quanto un buon governo debba saper pianificare il 'come' si utilizzano le risorse. La sinistra toscana invece ha sempre preferito piangere il 'quanto', spesso descritto come tagliato da un governo avverso e crudele.

Una scelta di racconto di una realtà invece diversa e che, alla luce del giudizio di parifica sul rendiconto generale 2023 di oggi, dimostra soltanto la volontà di non saper ammettere la propria incapacità gestionale delle risorse. Se non si trattasse di uno degli ambiti più focali e sensibili, quello della salute di ogni cittadino, oggi certe affermazioni, così come la lettura incomprensibilmente serena da parte del presidente Eugenio Giani sul giudizio della Corte dei Conti, del quale ha scelto di minimizzare il disastro dei conti sanitari scritto nero su bianco, ci strapperebbero un sorriso amaro. La conferma, però, di queste criticità finanziarie, ci sconcerta gravemente da cittadini toscani, ancor prima che da politici". Lo scrive in una nota il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.