Corso gratuito per Manager per la gestione del cantiere digitale – Direttore tecnico

Grosseto: Con il sostegno dell’ANCE Grosseto, è programmato a Grosseto un corso biennale ITS (Istituto Tecnico Superiore dell’Accademia Tecnologica Edilizia) che prevede anche tirocini retribuiti in aziende locali.



La figura di Direttore Tecnico di cantiere è una delle professionalità maggiormente ricercate dalle aziende del comparto edile. In relazione alle variazioni di mercato le imprese edili si sono trovate in difficoltà nel reperire sul mercato adeguate professionalità da inserire nel proprio organico. Anche l’evoluzione tecnologica e un non adeguato ricambio generazionale sono fattori che penalizzano il comparto edile.

Per coloro che desiderano acquisire competenze tecniche specialistiche e di management in quest’ambito, il PNRR offre un'opportunità formativa. La Scuola Edile Grossetana, ente di emanazione contrattuale fondato e amministrato da ANCE Grosseto e dai sindacati di categoria del settore delle costruzioni (Filca – Cisl, Feneal-Uil e Fillea-CGIL) è beneficiaria di un finanziamento per la realizzazione di un corso ITS biennale gratuito per diventare Manager per la gestione del cantiere digitale – Direttore tecnico.

Questo corso ad alta specializzazione tecnologica post-diploma – assimilabile a un biennio universitario –, si svolgerà a Grosseto ed è aperto ai diplomati di età compresa tra i 19 e i 55 anni, inclusi coloro che lavorano e desiderano fare un upgrade professionale. L’obiettivo del percorso biennale è quello di sviluppare professionalità tecniche che riescano a gestire cantieri utilizzando materiali ecosostenibili applicando tecnologie e strumenti innovativi coerenti con i processi produttivi introdotti grazie all’industria 4.0.

Il corso che non prevede oneri economici per la partecipazione, si svolgerà in presenza, è a numero chiuso – per un massimo di 25 studenti – e prevede al suo termine un tirocinio retribuito in aziende situate nella provincia di Grosseto e nel territorio regionale.

Secondo gli organizzatori, nell’edilizia sono sempre più richieste una serie di competenze che spaziano dalle conoscenze tecniche come la contabilità di cantiere, la capacità nella gestione, le conoscenze informatiche di software specifici e della lingua inglese, oltre alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le iscrizioni al corso in Manager per la gestione del cantiere digitale – totalmente gratuito – scadono il 20 agosto. Chi è interessato può visitare il sito della Scuola Edile Grossetana o contattare l'istituto allo 0564.454569 per chiedere informazioni.