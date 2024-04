Coppa Passalacqua: Virtus Amiata sorprende e batte Alberese

Grosseto: L'effervescente e arguta Virtus Amiata sorprende e batte una Alberese sciupona e distratta (1-4). Sfida, comunque, piacevole, corretta, con buoni spunti individuali dove sono emersi la punta Guidotti, autore della prima doppietta del torneo, il portiere Corridori, protagonista di interventi di qualità, imitato dal collega Conti e Duchi ideatore e creatore in solitaria del quarto gol della Virtus.



I ragazzi in giallo e nero irrompono sulla partita con aggressività espressa con trame efficaci. In dodici minuti si portano sullo 0-2 grazie alle realizzazioni di Guidotti. Al 9', sugli sviluppi di un corner, la punta è svelta e precisa a mettere dentro con la difesa dell'Alberese piuttosto ferma, al 12', su cross dalla destra di Marchini, il numero 9 infila il raddoppio. La Virtus appare fresca e intraprendente. I ragazzi i bianco faticano a riprendersi. Lo fanno al 18' su calcio piazzato di Giulianini a cui risponde in sicurezza Corridori. Lentamente l'Alberese prende fiducia. Scovaventi conclude al 36', Corridori dice presente. Al 44' Pecci atterra Nasini in area, è rigore. Batte Mazzocco, che trasforma dimezzando il divario, 1-2. Nel recupero Corridori è bravissimo, e molto coordinato, a uscire sui piedi dell'attaccante lanciato a rete cancellando una grossa palla gol.

La ripresa si apre ancora nel segno dell'estremo difensore della Virtus, che al minuto 8, di nuovo in uscita, blocca un contropiede velenoso. Giacopelli, invece, sciupa tirando altissimo al 20'. La svolta dell'incontro al 27' quando Marchini è il terminale vincente di una azione in velocità della Virtus, 1-3. I ragazzi di Corbari restano in 10 (32') per l'espulsione di Magnani per fallo da ultimo uomo su Neri. Giulianini prova a riaprire le sorti della partita con un secco rasoterra, che Corridori riesce ad intercettare mettendo in corner, altro intervento da applausi. Conti fa bene il suo mestiere deviando (40') un pallone per niente facile. La chiusura spetta a Duchi la cui azione, tecnicamente e stilisticamente, è bella da vedere e produttiva sul finale di 1-4. La classifica del girone B dopo il primo turno: Virtus Amiata e Follonicagavorrano 3, Venturina e Alberese 0.

Alberese – Virtus Amiata 4-1 (1-2)

ALBERESE: Conti, Mazzocco, Caporali, Nasini, Manganelli, Attilio (38' Neri), Alfano, Rosini, Scovaventi (12' st Giacopelli), Giulianini, Niccolini (22' st Lorenzoni). A disposizione: Caruso, Gavani, Luis Sarita Carlos, Massai, De Pascale, Russo. Allenatore: Enrico Piccioni.





VIRTUS AMIATA: Corridori, Sacchi, Bindi, Falasca, Magnani, Mazzolai, Ajdini, Verdi, Guidotti (37' st Spisani), Pecci (5' st Duchi), Marchini. A disposizione: Moroni. Allenatore: Luca Corbari.





ARBITRO: Samuele Montagnani; 1° assistente Diego Bernardini, 2° assistente Rudy Ogliormino. Terna sezione Aia di Piombino.

RETI: 9' Guidotti, 12' Guidotti, 44' Mazzocco (rig.); 27' st Marchini, 41' st Duchi.

NOTE: espulso Magnani al 32' st per fallo da ultimo uomo su Neri. Calci d'angolo 5-2. Recupero: 2' + 5'.