Coppa Passalacqua: Venturina batte Scarlino e vola in finale

Grosseto: Domando lo Scarlino per 0-2 il Venturina si impadronisce, con merito, della finale della 49ª coppa Bruno Passalacqua. I bianco celesti sono apparsi meglio organizzati, dinamici e in buona salute fisica, strumenti che gli hanno permesso di giocare un calcio vario e continuo. Lo Scarlino, ancora in deficit di uomini, ha opposto molta fermezza e impegno cercando di offendere l'avversario con le scorribande di Camarà e la profondità di Felici ben controllati dalla difesa di Cassi e compagni.



La prima frazione è trascorsa senza particolari emozioni. La prima conclusione dalla distanza è di Miele al minuto 11 risultata alta, al 24' Toninelli dal limite alza la mira, tra i due episodi si erano viste un paio di isolate incursioni di Camarà. La ripresa si accendeva al 3': punizione per il Venturina, pallone in area, Toninelli ben coordinato spedisce un diagonale preciso che batte De Masi. 0-1. Lo Scarlino reagisce conquistando due corner consecutivi (16') senza esito. La spinta dei rossi mette il Venturina nella possibilità di colpire di rimessa (19') e al 25', su ingenuità difensiva, lo Scarlino vede la possibilità di pareggiare, ma il cross al centro di Camarà non trova nessun compagno pronto a ribadire nella porta vuota.

Prima del recupero (45') arrivano il raddoppio di Sovran e infine (48') il legno colpito da Miele con i quali il Venturina legalizza il titolo di finalista.

Scarlino – Venturina 0-2 (0-0)

SCARLINO: De Masi, Barbosa (49' st Bocci), Cassi, Sacchelli (37' st Pietrini), Milani, Gambineri, El Kassmi (23' st Cristofori), Alaby, Camarà, Brogi, Felici (41' st Bambi). Allenatore: Andrea Telesio.





VENTURINA: Cavaglioni, Alestra, Canessa, Politi, Calò (37' st Larini), Lolini, Neri, Miele, Toninelli, Caciagli (23' st Bellini), Sovran (46' st Makarov). A disposizione: Tanganelli, Massini, Bergamaschi, Guazzelli, Palmisano. Allenatore: Simone Ales.





ARBITRO: Alessio Correnti; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Lorenzo Calise (terza sezione Aia di Piombino).

RETI: 3' st Toninelli, 45' st Sovran.

NOTE: ammoniti De Masi, Sacchelli, Camarà, Canessa. Calci d'angolo 2-5. Recupero: 1' + 5'.

Il tabellone finale

Quarti

Invictasauro – Sant'Andrea 2-0

Follonicagavorrano – Alta Maremma 4-1

Grosseto – Scarlino 1-2

Atletico Piombino – Venturina 0-1

Semifinali

Scarlino - Venturina 0-2

lunedì 10 giugno Invictasauro – Follonicagavorrano

Finale

giovedì 13 giugno Venturina - ?