Coppa Passalacqua: Nuova Grosseto e Roselle si annullano, Alta Maremma entra nei quarti

Grosseto: Un pareggio (1-1) che serve solamente all'Alta Maremma per entrare ai quarti di finale come seconda del girone D. Nuova Grosseto e Roselle, insomma, si sono reciprocamente annullate. Se la formazione di Camilletti era già rassegnata all'eliminazione, la Nuova Grosseto poteva aggrapparsi solo alla vittoria per la promozione tra le otto reginette. Il sogno è durato dal 21' del primo tempo, quando Benetello ha firmato il vantaggio, fino al 21' della ripresa, quando Muscari ha ribadito in rete il pallone respinto da Bontà su penalty tirato da Filippo Marconi. Nel finale la formazione di Biagiotti si è riversata in avanti per rompere un nullo inutile. Lo sforzo ha prodotto un intervento decisivo di Menicagli 90' e una traversa maligna sul filo di lana.



Era la 24ª notturna della Coppa Passalacqua, ultima della fase eliminatoria.

Nuova Grosseto – Roselle 1-1 (1-0)

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli (15' st Fedi), Batzu (39' st Bandiera), Solari, Tarassi (30' st Gargani), Sabatini, Bruni, Penco, Coppolecchia (35' st Galli), Benetello, Esposito (10' st Fabbrucci). A disposizione: Di Lorenzo, Culicchi, Barneschi, Curti. Allenatore: Marco Biagiotti.





ROSELLE: Menicagli, Scotto (1' st Caprini), Nazzarri (1' st Tanzini), Fil. Marconi, Dalla Montà, Malerba, Fra. Marconi, Marras (30' st Temperani), Cerbone (15' st Menichetti), Momini (40' st Mariottini), Muscari. A disposizione: Cutrupi, Ricci, Menchetti. Allenatore: Davide Camilletti.





ARBITRO: Alessio Argenti; 1° assistente Danilo Diana, 2° assistente Giacomo Ginanneschi.

RETI: 21' Benetello; 21' st Muscari.

NOTE: al 20' st Bontà ha parato un calcio di rigore battuto da Filippo Marconi. Espulso per proteste Davide Camilletti tecnico del Roselle. Ammoniti Bruni, Fabbrucci, Menicagli, Scotto, Fra. Marconi, Marras. Calci d'angolo 3-0. Recupero: 0' + 7'.

Questo il riassunto per gironi.

GIRONE A

Invictasauro – Fonteblanda 4-0

Argentario – Scarlino 2-3

Scarlino – Invictasauro 1-3

Fonteblanda – Argentario 2-2

Invictasauro – Argentario 3-2

Fonteblanda – Scarlino 1-3

Classifica: Invictasauro 9, Scarlino 6, Argentario e Fonteblanda 1

GIRONE B

Follonicagavorrano – Venturina 3-1

Alberese – Virtus Amiata 1-4

Venturina – Alberese 0-0

Virtus Amiata – Follonicagavorrano 0-7

Follonicagavorrano – Alberese 2-1

Venturina – Virtus Amiata 3-0

Classifica: Follonicagavorrano 9, Venturina 4, Alberese 1, Virtus Amiata 0

GIRONE C

Grosseto – Atletico Maremma 2-1

Sant'Andrea – Marina 1-1

Marina – Grosseto 0-6

Atletico Maremma – Sant'Andrea 0-1

Grosseto – Sant'Andrea 4-2

Atletico Maremma – Marina 2-0

Classifica: Grosseto 9, Sant'Andrea 4, Atletico Maremma 3, Marina 1

GIRONE D

Nuova Grosseto – Atletico Piombino 1-1

Roselle – Alta Maremma 1-5

Alta Maremma – Nuova Grosseto 2-2

Atletico Piombino – Roselle 3-2

Alta Maremma – Atletico Piombino 0-3

Nuova Grosseto – Roselle 1-1

Classifica: Atletico Piombino 7, Alta Maremma 4, Nuova Grosseto 3, Roselle 1

QUARTI DI FINALE

Lunedì 3 giugno: Invictasauro – Sant'Andrea

Martedì 4 giugno: Follonicagavorrano – Alta Maremma

Mercoledì 5 giugno: Grosseto – Scarlino

Giovedì 6 giugno: Atletico Piombino - Venturina