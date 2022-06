Coppa Passalacqua, il Grosseto conquista la finalissima

Partita tosta, nella prima parte, con le due squadre che non riuscivano a superarsi. Il Grosseto ha cambiato volto alla partita con un secondo tempo scoppiettante ed è riuscito ad imporsi, sia pure di misura ma con merito, conquistando il biglietto per la finalissima di venerdì prossimo quando affronterà l'Atletico Piombino.



Grosseto: Calcio spettacolo sul tappeto verde di vi Adda per la seconda semifinale della 47° Coppa Bruno Passalacqua, il Grosseto ha di fronte Follonicagavorrano e in palio il visto per la finalissima.



C'erano tutti i presupposti per un confronto spettacolare, di grande calcio e così è stato. Le due formazioni, hanno dato vita ad una gara tosta e quanto mai valida sul piano tecnico e agonistico. La posta in palio era altissima e le due formazioni non hanno deluso le aspettative, dando vita ad una gara molto bella che entrambe volevano vincere, giocata di fronte ad un grande pubblico accorso sugli spalti del rinnovato tappeto verde.





Prima della gara il presidente provinciale del Panathon Franco Rossi ha consegnato il premio alla carriera per Vincenzo Sabatini. Un riconoscimento anche a Franco Ferretti.

Follonicagavorrano e Grosseto sono state grandi protagoniste dei loro gironi, quindi decise a vendere cara la pelle.

L'attesa per questa gara era palpabile, con i favori del pronostico molto incerti.

Le due squadre si sono affrontate viso aperto, dando vita ad un incontro molto bello e tosto. Un primo tempo ben giocato da entrambe. Del resto sia la squadra di Marco Cacitti, quanto il Grosseto di Luigi Consonni hanno cercato di superarsi senza peraltro riuscirvi.









Ci hanno provato a ripetizione Cerrato al 16', poi Cioni al 19' e4 Bruni al 22'. Il Grosseto è sembrato infastidito dal gioco degli avversari non riuscendo ad esprimersi come del resto sa fare.

Ci prova ancora Fioretti senza successo al 34', mentre Ioele è grande protagonista di una bella parata al 36'. Il Grosseto cresce e ad inizio seconda parte di gara cerca il gol con Columbo che manca il bersaglio. Al 14' ci prova Battistoni sfiorando la traversa.

Il Grosseto forza il ritmo, ritrova il gioco ed al 20' passa in vantaggio con Columbu grazie ad un fendente imprendibile dopo un tocco di Rotondo.

Il Follonicagavorrano prova a reagire su calcio di punizione un minuto più tardi trova il pareggio grazie ad una meravigliosa “bicicletta” di Cerrato.

Ma l'equilibrio è di breve durata, al 37' Bruni riesce ed andare in gol al termine di una azione corale del Grosseto e portarsi di nuovo in vantaggio.

Finale di gara ancora con il Grosseto che controlla e Di Meglio al 42' manca la conclusione in rete. Micidiale sulle ripartenze l'undici di Consonni e prima dello scadere Rotondo manca una facile occasione, e nel recupero Cargiolli colpisce un palo. Nel finale di gara espulso Cappellini per doppio giallo.





Grosseto chiude all'attacco e conquista la finalissima, dove il 24 giugno incontrerà l'Atletico Piombino.

FOLLONICAGAVORRANO: Ioele, Fioretti, Chelli (dal 19' del st. Martinelli), Barlettani, Cappellini, Ferri, Nelli (dal 11' del st. Olivato), Pgnini (dal 38' del st. Tosi), Cerrato, Cioni, Cavallo (dal 24' del st. Terrosi). A disposizione: Civitelli, Dani, Martinelli, Tosi, Terrosi, Tanzini, Milani, Olivato. Allenatore Marco Cacitti.

GROSSETO: Di Bonito, Veronesi, Falconi (dal 13' del st. Cargiolli), Begnardi (dal 13' del st. Di Meglio), Majuri, Simi, Tiberi , Batistoni, Rotondo, Bruni (dal 39' del st. Presicci), Columbu (dal 39' del st. Galli). A disposizione: Comi, Testa, Passalacqua, Presicci, Di Meglio,Tenci, Cargiolli, Galli, Veglianti. Allenatore Luigi Consonni.

ARBITRO: Marco Boscagli (Grosseto)

ASSISTENTI: Giacomo Cappelli e Lorenzo Giuggioli (Grosseto)

RETI: nel st. Culumbu al 20', Cerrato al 35', al 37' Bruni

CALCI D'ANGOLO: 6-2 per il Grosseto

NOTE: ammonito Consonni, Veronesi,Pagnini, Cappellini, Bruni, espulso Cappellini (doppio giallo)





(foto Giacomo Aprili)