Coppa Passalacqua: Atletico Maremma e Marina salutano la manifestazione

Grosseto: Atletico Maremma e Marina hanno salutato la manifestazione all'interno di 90' dove erano in palio pizzichi di orgoglio e voglia di chiudere sorridendo. Hanno prevalso i ragazzi di Larini spinti dalla doppietta di Bertocchi, un successo amplificatore di rimpianti per una formazione che ha lasciato sensazioni positive sul piano del gioco allegate ad un malessere nero in fase conclusiva. L'ultima missione era concentrata nel cancellare lo zero in classifica ed è stata centrata. Il Marina di Vallefuoco non è stata in grado di reggere il confronto con formazioni meglio strutturate, ma l'esperienza del Passalacqua non andrà dispersa. La cronaca è scarna, i ritmi blandi, le conclusioni rare o fuori bersaglio. Bertocchi colpisce al 7' sugli sviluppi di una azione in profondità e al 22' della ripresa mettendosi in proprio sgusciando in area di rigore. La porta dell'Atletico Maremma era difesa dal giovanissimo Lorenzo Di Vico (classe 2009) la cui emozione era pari alla sua bravura tra i pali.



La classifica finale del girone C: Grosseto 9 (qualificato), Sant'Andrea 4 (qualificato), Atletico Maremma 3 (eliminato), Marina 1 (eliminato).

Atletico Maremma – Marina 2-0 (1-0)

ATLETICO MAREMMA: Di Vico, Amaddii, Bisacco (35' st Angeli), Lunghi (39' st Lettieri), Tarquini, Talenti, Pennacchi, Bonucci, Poccia (24' st Uccelletti), Sarzilla, Bertocchi (40' st Ciccioni). A disposizione: Itri, Giusti, Veronesi. Allenatore: Antonio Giuseppe Larini.





MARINA: Niccoli, Sciarri (24' st Angelini), Balducci (38' st Decaro), De Gregori, Bensi, Milanesi, Fommei (38' st Gallo), Vecchieschi (32' st Piantieri), Turillazzi, Comitale (36' st Crescente), Ercoli. A disposizione: Mellino, Sanetti, Leoni, Tozzi. Allenatore: Vincenzo Vallefuoco.





ARBITRO: Lorenzo Bonamici; 1° assistente Leonardo Capecchi, 2° assistente Leonardo Scavuzzo.

RETI: 7' Bertocchi; 22' st Bertocchi.

NOTE: calci d'angolo 0-4. Recupero: 0' + 4'.