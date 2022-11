Sport Coppa Italia serie C, il Carrefour Alice a testa alta nella trasferta contro Prato 14 novembre 2022

Redazione Grosseto: Il Carrefour Alice Grosseto esce a testa dall’ultimo impegno della Coppa Italia di serie B sulla pista della Tipografia Senesi Prato, arrendendosi per 8-4 al termine di un incontro che ha mostrato grandi miglioramenti del quintetto allenato da Fabio Bellan. Le doppiette di Alessandro Filippeschi e Tommaso Giusti hanno praticamente tenuto in partita il Grosseto fino a otto minuti dalla sirena finale, prima che la doppietta di Mugnai permettesse ai lanieri con un margine di vantaggio più tranquillo.

Quello visto al “PalaRogai” è stato un Carrefour più propositivo, che ha lottato con i denti, mettendo in difficoltà la capolista del girone. La doppietta di Oscar Barbani al 3’, nel giro di venti secondi, ha fatto fuggire i locali sul 2-0, ma stavolta i grossetani non si sono disuniti e hanno prima accorciato le distanze con Filippeschi e hanno poi trovato il 2-2 con Giusti. Il Prato è andato al riposo sul 4-2, prima di trovare il 5-2 a inizio ripresa con Barbani. Filippeschi ha risposto al 7’, mentre Giusti ha replicato alla rete di Mugnai. Due belle reazioni che hanno confermato la vivacità di Bruzzi e compagni, che chiudono con un sorriso la prima parte della stagione. Partendo da questa prestazione si potrà lavorare nei prossimi due mesi per preparare il derby di campionato del prossimo 8 gennaio contro la Blue Factor Castiglione. Coppa Italia, serie B, Tipografia Senesi Prato-Carrefour Alice Grosseto 8-4 SENESI PRATO: Francesco Vespi, Alessandro Vespi; Lorenzo Capuano, Bianchi, Benelli, Barbani, Mugnai, Santoro, Alberto Capuano, Poli. All. Christian Castagnozzi. CARREFOUR ALICE: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan. ARBITRO: Luca Molli. RETI: nel p.t. 2’25 Barbani, 2’45 Barbani, 9’04 Filippeschi, 15’26 Giusti, 22’01 Lorenzo Capuano, 22’17 Poli; nel s.t. 2’17 Barbani, 6’37 Filippeschi, 11’48 Mugnai, 12’34 Giusti, 16’42 Mugnai, 20’25 Mugnai, NOTE: espulsione temporanea (2’) Benelli nel p.t.; Bianchi, Barbani, Bruzzi nel s.t. Seguici





